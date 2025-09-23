دول غربية تعرض المساعدة لعلاج مرضى غزة بالضفة الغربية

دعت عشرات الدول الغربية إلى إعادة فتح الممر الطبي بين غزة والضفة الغربية المحتلة، وعرضت تقديم مساعدات مالية وكوادر طبية ومعدات لعلاج مرضى غزة في الضفة الغربية.

قالت الدول في بيان مشترك أصدرته كندا:"نناشد إسرائيل بشدة إعادة فتح الممر الطبي إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حتى يتسنى استئناف عمليات الإجلاء الطبي من غزة، ويحصل المرضى على العلاج الذي يحتاجونه بشدة في الأراضي الفلسطينية".

كانت النمسا وبلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي وبولندا من بين الدول الأربع والعشرين الموقعة على البيان.

لم تكن الولايات المتحدة مدرجة ضمن الدول الموقعة.

وجاء في البيان: "نحث إسرائيل أيضًا على رفع القيود المفروضة على شحنات الأدوية والمعدات الطبية إلى غزة".

قالت وكالات الإغاثة في أواخر أغسطس إن القليل فقط من المساعدات اللازمة، بما في ذلك الأدوية، يصل إلى سكان غزة.

قالت منظمة الصحة العالمية في مايو إن النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار.

أثارت صور الفلسطينيين الجائعين، بمن فيهم الأطفال، غضبًا عالميًا ضد هجوم إسرائيل على غزة، الذي أسفر منذ أكتوبر 2023 عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح سكان غزة بالكامل داخليًا وتسبب في أزمة مجاعة.

ويقول العديد من خبراء حقوق الإنسان والعلماء وتحقيق الأمم المتحدة إن هذا يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.