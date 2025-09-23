أول كارثة بعربات جدعون 2.. مقـ.ـتل رائد بالاحتلال في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل الرائد شاحار نتانيل بوزاجلو (27 عامًا) من بلدة مجدال هعيمق، إثر إصابته بقذيفة "آر بي جي" استهدفت دبابة كان يقودها في جنوب مدينة غزة.

أفاد البيان العسكري الصهيوني، إن بوزاجلو، وهو قائد سرية في الكتيبة 77 التابعة للواء المدرع السابع "ساعر الجولان"، فارق الحياة في مستشفى سوروكا ببئر السبع بعد ساعات من إصابته.

ويُعد بوزاجلو أول قتيل إسرائيلي يُسجل ضمن عملية " عربات جدعون 2" التي تهدف إلى السيطرة على مدينة غزة، ودخلت مرحلتها البرية قبل أسبوع.

وأوضح جيش الاحتلال أن 911 جنديًا قُتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 465 سقطوا منذ بدء المناورات داخل القطاع.

ولاتزال حرب الإبادة المستمرة فيما استشهد أكثر من 65 ألف فلسطيني في حرب إبادة واسعة.