قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإيراني: لا يمكن التفاوض مع من يريد فرض رأيه بالتسلط والهيمنة
أسعار الذهب في مصر اليوم 23 سبتمبر 2025
مصر تؤكد التزامها بالحوار الثقافي وتدعو لحماية التراث الفلسطيني
حالة الطقس اليوم: أجواء خريفية معتدلة على القاهرة والمحافظات
البلدي بـ 130 جنيها.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم
وزير التعليم يتوجه للشرقية لإفتتاح مدرسة فوزي السيد الدهشوري
روسيا تستهدف البنية التحتية لمطار أوكراني بالقرب من مدينة كونوتوب
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
الليلة .. بيراميدز في ضيافة أهلي جدة على كأس بطل القارات الثلاث
الأونروا: الاحتلال يشدد القيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية
على مكتب الوزير .. تفاصيل 29 مشروعًا صحيًا جاريًا في 12 محافظة
إسلام صادق: محمد صلاح لن ينال الكرة الذهبية مهما حقق من إنجازات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول كارثة بعربات جدعون 2.. مقـ.ـتل رائد بالاحتلال في غزة

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال
محمد على

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل الرائد شاحار نتانيل بوزاجلو (27 عامًا) من بلدة مجدال هعيمق، إثر إصابته بقذيفة "آر بي جي" استهدفت دبابة كان يقودها في جنوب مدينة غزة.

أفاد البيان العسكري الصهيوني، إن بوزاجلو، وهو قائد سرية في الكتيبة 77 التابعة للواء المدرع السابع "ساعر الجولان"، فارق الحياة في مستشفى سوروكا ببئر السبع بعد ساعات من إصابته.

ويُعد بوزاجلو أول قتيل إسرائيلي يُسجل ضمن عملية " عربات جدعون 2" التي تهدف إلى السيطرة على مدينة غزة، ودخلت مرحلتها البرية قبل أسبوع.

وأوضح جيش الاحتلال أن 911 جنديًا قُتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 465 سقطوا منذ بدء المناورات داخل القطاع.

ولاتزال حرب الإبادة المستمرة فيما استشهد أكثر من 65 ألف فلسطيني في حرب إبادة واسعة.

الاحتلال الإسرائيلي الرائد شاحار نتانيل آر بي جي غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر... ترامب يعرض مقترح لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

محمد صلاح

والدة محمد صلاح مع انطلاق حفل البالون دور: الحمد لله على كل حال

صلاح

محمد صلاح يحصل على المركز الرابع في سباق الكرة الذهبية

الاهلي

اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع البرتغالي برونو .. أحمد حسن يكشف

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

عثمان ديمبلي

ديمبلي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025

رئيس الوزراء

عين على نيويورك.. جهود مصرية لحل الدولتين وسط ابتهاج بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين| صور

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الأثنين

ترشيحاتنا

مجمع كهنة

اجتماع مجمع كهنة إيبارشية الدول الاسكندنافية برئاسة نيافة الأنبا أباكير

القداس الإلهي

رسامة شمامسة جدد بإيبارشية بني سويف على يد الأنبا غبريال

العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

سكك حديد مصر تعزز الطاقة الاستيعابية لقطارات العودة الطوعية للسودانيين

بالصور

فريدة فهمي في ضيافة درية شرف الدين .. الخميس

فريدة فهمي
فريدة فهمي
فريدة فهمي

لا تتبع الترندات.. 10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية

10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية
10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية
10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية

ليلى أحمد زاهر تستلم جائزتها في مهرجان الفضائيات العربية

ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر

نيسان تتفوق على تسلا بنظام الذكاء الاصطناعي ProPilot الجديد

نيسان ProPILOT
نيسان ProPILOT
نيسان ProPILOT

فيديو

الفتاة

حبس المتهم بتتبع فتاة حتى منزلها ومعاكستها في كفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد