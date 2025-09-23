قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلامتك تهمنا.. النقل تطلق حملة لمحاربة السلوكيات السلبية في المواصلات والطرق
أبو الدهب: محمد شريف لم يستطع تعويض رحيل "وسام"..والأهلي يحتاج لهذا الأمر
الرئيس السيسي يستقبل رئيس جمهورية رواندا.. اليوم
عيد أبو الحمد: صبري عبد المنعم صديق عمري و سبب دخولي التمثيل (خاص )
دعاء أول أيام شهر ربيع الآخر.. استفتح شهرك بدعوة البركة والرزق
أبو الدهب: إدارة الأهلي أخطأت بالتعاقد مع "ريبيرو"
البيان المشترك لرئاسة مؤتمر حل الدولتين يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة
البلطجة بالكلاب.. متى تتحول إلى جريمة تصل عقوبتها إلى 5 سنوات حبس؟
من المنزل.. طريقة استخراج البطاقة الشخصية لكبار السن 2025
تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة
ساعة تتحسر عليها يوم القيامة.. اغتنمها فورا بهذه الطاعة
أخبار العالم

أردوغان: سأتفاوض مع ترامب على شراء طائرات إف-35

هاجر رزق

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين أن تركيا ستتفاوض على شراء طائرات إف-35 المقاتلة خلال لقائه مع نظيره الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس.

وقال أردوغان سنتفاوض الآن بشأن هذا الأمر مرة أخرى. نتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بما يتعين عليها فعله سواء فيما يتعلق بطائرات إف-35 أو بمسألة طائرات إف-16 وإنتاجها وصيانتها، وما إلى ذلك"، و ذلك خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على أنقرة العضو بحلف شمال الأطلسي في 2020 بسبب شرائها أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 في صيف عام 2019، ورفعت اسم تركيا من برنامج طائرات إف-35 التي كانت تشارك في تصنيعها ومن مشتريها.

لكن واشنطن وافقت العام الماضي بعد طول انتظار، على طلب أنقرة الحصول على الطائرات ومعدات التحديث، بعد سداد 1.4 مليار دولار لشراء 100 طائرة من هذا الطراز.

