عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، الاثنين، إن مؤتمر حل الدولتين الذي عقد في نيويورك بعيد عن الواقع.

وأضاف المندوب الإسرائيلي: "ما رأيناه هو عرض مسرحي لأن الاعتراف الحقيقي لسوء الحظ لن يكون على الأرض".

وأشار المندوب الإسرائيلي إلى أنه: "لا مستقبل لغزة بدون القضاء على حركة حماس".

وتابع: "لم ننهي عملنا بعد للقضاء على حماس في غزة، ولن نتخلى عن ما نفعله".

وتابع: "مازال لدينا أسرى ورهائن في غزة، ومازلت حماس تقاتل في غزة، وقادة حماس يتحدثون عن هذا، وحماس لن تكون طرفا في معادلة اي وقت من الآن".

وأوضح: "لن نترك قادة حماس، قواتنا مازالت تقاتل لتدفع حماس بعيدا عن ان تكون طرفا في المعادلة، وذلك لمصلحة المنطقة ومصلحة الفلسطينيين أنفسهم".