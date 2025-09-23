قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

تركيا.. مصرع شخص وإصابة آخرين إثر انفجار في أنطاليا

هاجر رزق

 أفادت وسائل إعلام تركية، بوقوع انفجار في سوق جملة للفواكه والخضر بمنطقة ديمري في محافظة أنطاليا جنوب غربي تركيا، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وذكر مصدر ميداني في السوق لوكالة “سبوتنيك” أن الانفجار وقع في محال للتعبئة والتغليف عند الساعة الثالثة بعد الظهر، مؤكداً استدعاء المسعفين ورجال الإنقاذ إلى مكان الحادث.

ولم تعرف حتى الآن أسباب الانفجار، فيما تواصل السلطات التركية التحقيق لمعرفة ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السوق والمواطنين.

وكان رئيس بلدية المدينة، فخري دوران، قد أعلن في وقت سابق عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، قبل أن تتأكد لاحقاً حصيلة القتلى والمصابين من المصادر الميدانية.

إنفجار تركيا السوق القتلى

