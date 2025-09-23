قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم صلاة المرأة بالبنطلون في حضرة الرجال.. دار الإفتاء تجيب
تركيا.. مصرع شخص وإصابة آخرين إثر انفجار في أنطاليا
رغم خسارته الكرة الذهبية .. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر
وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية
ليس الإصابة.. خالد الغندور يكشف سبب غياب أفشة عن مباراة الأهلي والحدود
مصرع زوجين وإصابة نجلهما في انقلاب ملاكي بالطريق الزراعي في البحيرة
مصر تدعو المجتمع الدولي: آن الأوان لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة ووقف حمام الدم
العدل والقسط والظلم.. مصطلحات شرعية تعرف على الفرق بينها
احذر.. البناء على هذه الأرضي يعرضك للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه
ماذا يحدث لضغط الدم عند الاستحمام بماء بارد؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية
الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن هناك زخمًا دوليًا متصاعدًا مرتبطًا بسلسلة من الاعترافات بدولة فلسطين، يأتي ذلك في ظل ظروف كارثية تمر بها غزة، سواء فيما يتعلق بالإبادة الجماعية التي تحدث تحت أنظار العالم، أو المجاعة التي تسبب بها الجانب الإسرائيلي، مما أدى إلى أوضاع إنسانية مأساوية لا يمكن قبولها في القرن الحادي والعشرين.

وأشار، خلال لقاء خاص مع رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من نيويورك، إلى أن هذه الاعترافات، إلى جانب انعقاد مؤتمر حل الدولتين، تعطي زخماً دولياً كبيراً للملف الفلسطيني، وتعزز الأمل لدى الشعب الفلسطيني بأن المجتمع الدولي يقف إلى جانبه، على عكس ما حدث منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، في ظل جرائم إسرائيلية غير مسبوقة ترتكب بحق شعب أعزل.

وأضاف أن هذه الخطوات إيجابية للغاية ويُثمنها، لكنه أكد على ضرورة المزيد من الاعترافات، خاصة من الدول التي لم تعترف بعد، مع فرض إجراءات محددة على الجانب الإسرائيلي لإجباره على وقف ممارساته التي تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي والمواثيق والعهود الدولية.

وأوضح أن مصر تكثف جهودها للدفع نحو وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية، حيث سيكون هناك موقف عربي إسلامي موحد يدعو لإنهاء الحرب، خاصة وأن الرئيس ترامب يسعى دائمًا للحلول السلمية والسياسية وينبذ الحروب والتصعيد العسكري.

الاعترافات الإبادة الجماعية نيويورك حل الدولتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

شقق سكن لكل المصريين

حجز شقق سكن لكل المصريين 7 بمقدم 25 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم

ترشيحاتنا

احمد حسن

5 هزائم للأحمر في تاريخ مواجهات الأهلي أمام حرس الحدود

فاركو

أحمد خطاب: رحيل 14 لاعبًا سبب تراجع أداء فاركو

جيوكيريس

فيكتور جيوكيريس يحصد جائزة جيرد مولر كأفضل هداف في العالم 2025

بالصور

أكتر مشكلة بتيجي للكل .. اعرف أسباب الحموضة وأهم علاماتها

الحموضة
الحموضة
الحموضة

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025.. بهذا السعر ‏

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية

أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية

لجنة من "صحة الشرقية" تتابع أعمال تركيب جهاز قسطرة القلب بمستشفى فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

الفتاة

حبس المتهم بتتبع فتاة حتى منزلها ومعاكستها في كفر الشيخ

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد