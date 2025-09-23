وزير الخارجية: نطالب بمزيد من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية

قال وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، إن مؤتمر حل الدولتين والاعترافات بالدولة الفلسطينية يعطي زخما دوليا فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، كما يعطي أملا للفلسطينيين ويرسل لهم رسالة أن المجتمع الدولي لا يعطيهم ظهره، وذلك بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

و أضاف أنه منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ والعالم يعطي ظهره للفلسطينيين في ظل جـ ـرائـ ـم ترتكب بحق شعب أعزل، مؤكدا نطالب بمزيد من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية.

و أشار إلى أن مؤتمر حل الدولتين والاعترافات بالدولة الفلسطينية خطوات إيجابية للغاية تقدرها مصر وتثمنها، مضيفا، لابد من فرض إجراءات محددة على الجانب الإسرائيلي لإجباره على وقف هذه الممارسات بحق الفلسطينيين.