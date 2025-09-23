وزيرة خارجية بريطانيا: حكومة نتنياهو تختار تصعيد الحرب وعرقلة المساعدات

صرحت وزيرة خارجية بريطانيا، إيفيت كوبر، بأن الدولة الفلسطينية حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، مضيفة أنه لا دور مستقبليا لحماس في إدارة فلسطين، و ذلك خلال مؤتمر حل الدولتين بنيويورك.





كما شكرت جميع الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، مؤكدة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية السبيل لمستقبل أفضل.





كما أشارت كوبر، إلى أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم وحكومة نتنياهو تختار تصعيد الحرب وعرقلة المساعدات، مؤكدة على دعم بلادها لأمن إسرائيل وشعبها.







وشهد مؤتمر حل الدولتين الذي انطلقت فعالياته في نيويورك على هامش الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، موجة من الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين، بالإضافة إلى شغور مقعد إسرائيل، ما أثار اهتمامًا واسعًا وتساؤلات حول موقف الدولة العبرية من جهود السلام الدولية.





وحشدت فرنسا والسعودية الدعم الدولي لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وتقديم إطار عملي لإقامة دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن.