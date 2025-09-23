رئيسة المفوضية الأوروبية: حل الدولتين هو خطة السلام الوحيدة

أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة وقف الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن، وذلك خلال كلمتها في مؤتمر نيويورك لحل الدولتين.

و أشارت فون دير لاين، إلى أن حل الدولتين هو خطة السلام الوحيدة، مضيفة، "سننشئ مجموعة مانحين لدولة فلسطين، وسنوجد آلية لإعادة إعمار قطاع غزة".

وشهد مؤتمر حل الدولتين الذي انطلقت فعالياته في نيويورك على هامش الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، موجة من الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين، بالإضافة إلى شغور مقعد إسرائيل، ما أثار اهتمامًا واسعًا وتساؤلات حول موقف الدولة العبرية من جهود السلام الدولية.

وحشدت فرنسا والسعودية الدعم الدولي لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وتقديم إطار عملي لإقامة دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن.