مصر تدعو المجتمع الدولي: آن الأوان لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة ووقف حمام الدم
العدل والقسط والظلم.. مصطلحات شرعية تعرف على الفرق بينها
احذر.. البناء على هذه الأرضي يعرضك للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه
ماذا يحدث لضغط الدم عند الاستحمام بماء بارد؟
من بينها مصر... ترامب يعرض مقترح لإنهاء حرب غزة على قادة العرب
وزير الخارجية: نطالب بمزيد من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية
وزيرة خارجية بريطانيا: حكومة نتنياهو تختار تصعيد الحرب وعرقلة المساعدات
موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة
رئيسة المفوضية الأوروبية: حل الدولتين هو خطة السلام الوحيدة
شاهد.. دموع ديمبلي لحظة التتويج بالكرة الذهبية 2025
كيف نصل إلى همة النبي؟ روشتة شرعية تعينك على الطاعات
أخبار العالم

رئيس وزراء مالطا: نفخر أن نعترف بالدولة الفلسطينية

رئيس وزراء مالطا
رئيس وزراء مالطا
فرناس حفظي

قال روبرت ابيلا رئيس وزراء مالطا،  نفخر أن نعترف بالدولة الفلسطينية، وذلك خلال مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن أن فرنسا من اليوم أصبحت تعترف بدولة فلسطين .

وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حان وقت الإفراج عن الرهائن و وقف حرب غزة، وأضاف  ماكرون وعد دولة فلسطين لا يزال غير مكتمل منذ عشر سنوات، وذلك خلال مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق،  أكد سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العريش في شهر أبريل الماضي مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبت دوراً هاماً في تشكيل قناعة ماكرون في الوصول إلى القرار التاريخي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية والذي سيتم مساء اليوم /الاثنين/ بنيويورك .
وسلط شوفالييه الضوء - في لقاء مع عدد محدود من المحررين الدبلوماسيين اليوم /الاثنين/ - على إعلان ماكرون في أبريل الماضي بخصوص الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما جرى بين ليلة الثامن وصبيحة التاسع من أبريل خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر، مذكرا بأن إعلان اعتزام باريس الاعتراف بالدولة الفلسطينية جرى خلال التصريحات التي أدلى بها الرئيس ماكرون للصحفيين على متن طائرته خلال عودته من القاهرة.
 


 

روبرت ابيلا رئيس وزراء مالطا الدولة الفلسطينية مؤتمر حل الدولتين الأمم المتحدة

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

محمد صلاح

هدير عبد الرازق

مسلم ويارا تامر

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

ترامب

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

المضبوطات

الفنان صلاح عبد الله و الفنان الراحل هشام سليم

مهرجان بورسعيد السينمائي

راغب علامة

بالصور

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025.. بهذا السعر ‏

أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

لجنة من "صحة الشرقية" تتابع أعمال تركيب جهاز قسطرة القلب بمستشفى فاقوس

الفتاة

إصابة مسلم بجلطة

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

