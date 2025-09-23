قال روبرت ابيلا رئيس وزراء مالطا، نفخر أن نعترف بالدولة الفلسطينية، وذلك خلال مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن أن فرنسا من اليوم أصبحت تعترف بدولة فلسطين .

وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حان وقت الإفراج عن الرهائن و وقف حرب غزة، وأضاف ماكرون وعد دولة فلسطين لا يزال غير مكتمل منذ عشر سنوات، وذلك خلال مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، أكد سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العريش في شهر أبريل الماضي مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبت دوراً هاماً في تشكيل قناعة ماكرون في الوصول إلى القرار التاريخي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية والذي سيتم مساء اليوم /الاثنين/ بنيويورك .

وسلط شوفالييه الضوء - في لقاء مع عدد محدود من المحررين الدبلوماسيين اليوم /الاثنين/ - على إعلان ماكرون في أبريل الماضي بخصوص الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما جرى بين ليلة الثامن وصبيحة التاسع من أبريل خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر، مذكرا بأن إعلان اعتزام باريس الاعتراف بالدولة الفلسطينية جرى خلال التصريحات التي أدلى بها الرئيس ماكرون للصحفيين على متن طائرته خلال عودته من القاهرة.





