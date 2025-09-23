واشنطن تحذر إسرائيل من ضم الضفة ردا على الاعتراف بفلسطين

كشف إعلام إسرائيلي عن مسؤولين أن واشنطن حذرت إسرائيل من ضم الضفة ردا على الاعتراف بفلسطين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.



وشهد مؤتمر حل الدولتين الذي انطلقت فعالياته في نيويورك على هامش الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، موجة من الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين، بالإضافة إلى شغور مقعد إسرائيل، ما أثار اهتمامًا واسعًا وتساؤلات حول موقف الدولة العبرية من جهود السلام الدولية.

وحشدت فرنسا والسعودية الدعم الدولي لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وتقديم إطار عملي لإقامة دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن.