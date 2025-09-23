قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود والقنوات الناقلة
الرئيس الإيراني: لا يمكن التفاوض مع من يريد فرض رأيه بالتسلط والهيمنة
أسعار الذهب في مصر اليوم 23 سبتمبر 2025
مصر تؤكد التزامها بالحوار الثقافي وتدعو لحماية التراث الفلسطيني
حالة الطقس اليوم: أجواء خريفية معتدلة على القاهرة والمحافظات
البلدي بـ 130 جنيها.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم
وزير التعليم يتوجه للشرقية لإفتتاح مدرسة فوزي السيد الدهشوري
روسيا تستهدف البنية التحتية لمطار أوكراني بالقرب من مدينة كونوتوب
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
الليلة .. بيراميدز في ضيافة أهلي جدة على كأس بطل القارات الثلاث
الأونروا: الاحتلال يشدد القيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية
على مكتب الوزير .. تفاصيل 29 مشروعًا صحيًا جاريًا في 12 محافظة
روسيا تستهدف البنية التحتية لمطار أوكراني بالقرب من مدينة كونوتوب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية لمطار أوكراني بالقرب من مدينة كونوتوب بمقاطعة سومي بطائرات مسيرة من طراز "غيران - 2".

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن العاصمة كييف تعرضت فجر الجمعة لهجوم جوي شنّه الجيش الروسي، فيما دوّت أصوات انفجارات متتالية في أنحاء مختلفة من المدينة.

وأكدت تقارير وسائل الاعلام أن سكان كييف استيقظوا على دوي صافرات الإنذار، أعقبها سلسلة انفجارات ناجمة عن محاولات التصدي للهجوم.

ووفقًا لبيان صادر عن القوات الجوية الأوكرانية، فقد تم اعتراض ثلاث طائرات مسيّرة روسية من أصل 25 تم رصدها خلال العملية، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية ما تزال بحالة استنفار تحسبًا لهجمات إضافية.

وأوضحت أن بعض الأهداف تم إسقاطها في محيط العاصمة، ما تسبب في تطاير شظايا ألحقت أضرارًا محدودة بعدد من المباني.

تصاعد التوترات الميدانية
يأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه الجبهات الشرقية والجنوبية من أوكرانيا تصعيدًا عسكريًا ملحوظًا، إذ تحاول القوات الروسية تكثيف ضرباتها الجوية لتحقيق مكاسب ميدانية بعد أشهر من الجمود.

في المقابل، تواصل كييف الاعتماد على أنظمة الدفاع الجوي الغربية لصد الهجمات، في ظل مطالب متزايدة من القيادة الأوكرانية بتسريع تسليم الأسلحة المتطورة.

تداعيات على المدنيين
الهجوم أثار موجة قلق بين السكان، حيث هرع المئات إلى الملاجئ ومحطات مترو الأنفاق طلبًا للحماية.

وأكدت السلطات المحلية أن وحدات الطوارئ انتشرت بشكل واسع للتعامل مع الحرائق والأضرار الناجمة عن سقوط الحطام، لكنها شددت على أن الأوضاع تحت السيطرة وأنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية كبيرة حتى اللحظة.

انعكاسات سياسية وأمنية
من جهة أخرى، اعتبر مراقبون أن استهداف كييف يوجّه رسالة سياسية إلى حلفاء أوكرانيا الغربيين، مفادها أن روسيا ما تزال قادرة على اختراق التحصينات الجوية وإبقاء العاصمة تحت الضغط.

كما يُتوقع أن يزيد هذا التصعيد من حدة النقاش داخل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بشأن وتيرة الدعم العسكري والمالي لكييف، في ظل اقتراب فصل الشتاء الذي قد يشكل تحديًا مضاعفًا للبنية التحتية الأوكرانية.

