الجيش الروسي يسيطر على بلدة جديدة شرقي أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدة جديدة شرقي أوكرانيا.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة، كالينوفسكوي، في مقاطعة دنيبروبتروفسك، مشيرة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت خلال العملية نحو 240 عسكريا، إضافة إلى مركبات قتالية وعدد من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 10 محطات حرب إلكترونية و4 مستودعات ذخيرة.

و من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ، اليوم الإثنين، للصحفيين: "نظل ملتزمين بالقرارات الأساسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ونظل ملتزمين بالموقف الدولي بشأن إمكانية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين".

و أضاف الكرملين إن روسيا لا تزال تعتقد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، وذلك ردا على سؤال حول قرار بعض الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطينية.



و تابع: "يظل هذا نهجنا، ونعتقد أنه السبيل الوحيد الممكن لإيجاد حل لهذا الصراع طويل الأمد والمعقد للغاية، الذي ربما يمر الآن بأكثر مراحله حدة ومأساوية".

و يذكر أن كلا من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال اعترفوا بدولة فلسطينية، أمس الأحد، في خطوة تهدف إلى تعزيز حل الدولتين، مما أثار ردود فعل غاضبة من إسرائيل.