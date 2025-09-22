شهدت العاصمة البريطانية لندن، اليوم الإثنين، حدثا تاريخيا، حيث رفع العلم الفلسطيني على مبنى البعثة الفلسطينية في العاصمة البريطانية.

وأظهرت لقطات مصورة الاستعدادات لرفع العلم الفلسطيني على المبنى، و في الوقت ذاته من المقرر أن تعلن بلجيكا اليوم الاثنين الاعتراف بدولة فلسطين لتنضم بذلك إلى كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال.

كما رأى سفير فلسطين في لندن حسام زملط، أن اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين "لحظة تاريخية".

وأضاف أن هذا الحدث لا يخص فلسطين وحدها، بل يتعلق بإنهاء إنكار ظلم تاريخي وقع على الشعب الفلسطيني واعتراف كامل بحقه في تقرير مصيره.

أتى ذلك بعدما حدّثت الحكومة البريطانية خرائط موقعها الإلكتروني، التي كانت تُشير سابقًا إلى "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، لتدرج "فلسطين" بدلًا منها.