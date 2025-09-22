بعد الاعترافات بفلسطين.. روسيا: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع في الشرق الأوسط

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ، اليوم الإثنين، للصحفيين: "نظل ملتزمين بالقرارات الأساسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ونظل ملتزمين بالموقف الدولي بشأن إمكانية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين".



و أضاف الكرملين إن روسيا لا تزال تعتقد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، وذلك ردا على سؤال حول قرار بعض الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطينية.



و تابع: "يظل هذا نهجنا، ونعتقد أنه السبيل الوحيد الممكن لإيجاد حل لهذا الصراع طويل الأمد والمعقد للغاية، الذي ربما يمر الآن بأكثر مراحله حدة ومأساوية".

و يذكر أن كلا من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال اعترفوا بدولة فلسطينية، أمس الأحد، في خطوة تهدف إلى تعزيز حل الدولتين، مما أثار ردود فعل غاضبة من إسرائيل.