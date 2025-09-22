أنجلينا جولي : صرت لا أعرف أمريكا





صرحت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي أنها لم تعد تعرف بلدها، معربة عن قلقها إزاء التهديدات لحرية التعبير أثناء عرض أحدث أفلامها في مهرجان سان سيباستيان السينمائي بإسبانيا.

تأتي تعليقاتها في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن حرية التعبير في الولايات المتحدة، بعد حملة الرئيس دونالد ترامب على وسائل الإعلام الناقدة وتعليق برنامج جيمي كيميل مؤخرًا بسبب تعليقاته على مقتل المؤثر المحافظ تشارلي كيرك.

قالت جولي عندما سُئلت عما إذا كانت تخشى على حرية التعبير في الولايات المتحدة: "أحب بلدي، لكنني لا أعترف ببلدي في هذا الوقت".

وأضافت: "أي شيء، في أي مكان، يفرق أو، بالطبع، يحد من التعبيرات الشخصية والحريات، ومن أي شخص، أعتقد أنه خطير للغاية هذه أوقات عصيبة للغاية نعيشها جميعًا معًا".

