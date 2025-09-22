شاهد.. ترامب يواسي أرملة تشارلي كيرك في حفل وداع جماهيري مثير

واسى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أرملة الناشط اليميني المتطرف تشارلي كيرك، من حفل الوداع الذي أقيم له وحضرته جماهير غفيرة.

وأظهرت الصور بكاء الأرملة وحضور ترامب شخصيا، وتقديم العزاء لها واحتضانها.

وقالت إريكا كيرك، أرملة الناشط اليميني تشارلي كيرك البالغة من العمر 36 عامًا، إنها تسامح الرجل المتهم بقتله، حيث ألقت خطابًا دينيًا عميقًا في حفل تأبين أقيم أمس الأحد لزوجها المتوفى.

وقالت أمام حشد من أكثر من 60 ألف شخص، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ملعب مكتظ بولاية أريزونا الجنوبية الغربية: "زوجي تشارلي، أراد إنقاذ الشباب تمامًا مثل الشخص الذي أنهى حياته".

وقالت كيرك بصوت مختنق: "هذا الرجل، هذا الشاب.. أنا أسامحه أنا أسامحه لأن هذا ما فعله المسيح.. وهذا ما سيفعله تشارلي"، متابعة: "الرد على الكراهية ليس الكراهية".

قُتل تشارلي كيرك، 31 عامًا، بالرصاص في 10 سبتمبر خلال مناظرة عامة في حرم جامعة يوتا.

استخدم الناشط ملايين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، والجمهور الغفير لبرنامجه الصوتي، وظهوره في الجامعات لدعم ترامب بأصوات الشباب، والدفاع عن أيديولوجية سياسية قومية مسيحية.

وتقول السلطات إن مطلق النار المشتبه به، تايلر روبنسون، البالغ من العمر 22 عامًا، برر هجومه بالإشارة إلى "الكراهية" التي اتهم كيرك بنشرها، وفقًا للمحققين.