إلغاء الرحلات الجوية الداخلية بسبب إعصار راجاسا في تايوان.. تفاصيل

أعلنت السلطات التايوانية إلغاء الرحلات الجوية الداخلية بسبب إعصار “راجاسا”، فيما أعلنت شركة كاثي باسيفيك، ومقرها هونج كونج، يوم الاثنين أنها تتوقع إلغاء أكثر من 500 رحلة جوية مع توقع وصول الإعصار راجاسا إليها.

وقالت متحدثة باسم الشركة في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "ابتداءً من الساعة السادسة مساءً غدًا، 23 سبتمبر، ستتوقف رحلات ركاب كاثي باسيفيك القادمة والمغادرة من مطار هونج كونج الدولي حتى استئنافها خلال ساعات النهار يوم الخميس".

وأضافت: "من المتوقع حاليًا إلغاء أكثر من 500 رحلة".

وأصدرت الفلبين وتايوان أوامر بإجلاء السكان يوم أمس الأحد تحسبا لوقوع فيضانات وانهيارات أرضية مع اقتراب الإعصار راجاسا، الذي اكتسب قوة في طريقه إلى الاصطدام المحتمل بجنوب الصين.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الفلبينية إن العاصفة تشهد "تكثفا سريعا" ومن المتوقع أن تضرب اليابسة في جزيرتي باتانيس أو بابويان قليلتي السكان بحلول بعد ظهر الثلاثاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن أقصى سرعة للرياح المستمرة بلغت 185 كيلومترا في الساعة في مركز العاصفة اعتبارا من الساعة 11 صباحا (0300 بتوقيت جرينتش)، مع هبات تصل إلى 230 كيلومترا في الساعة أثناء تحركها غربا نحو الدولة الأرخبيلية.

وفي تايوان، قالت السلطات إنه سيتم إجلاء نحو 300 شخص من مقاطعة هوالين في الشرق، مضيفة أن الأرقام قد تتغير اعتمادا على حركة الإعصار.

وقال خبير الأرصاد الجوية الفلبيني جون جريندر ألماريو في مؤتمر صحفي يوم الأحد إنه من المتوقع حدوث "فيضانات شديدة وانهيارات أرضية" في المناطق الشمالية من جزيرة لوزون الرئيسية.

وحذر العلماء من أن العواصف أصبحت أكثر قوة مع ارتفاع درجة حرارة العالم، ويرجع ذلك جزئيا إلى تأثيرات تغير المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان.