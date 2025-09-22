ألمانيا تنتقد الهجوم الإسرائيلي على غزة و تدعو لحل الدولتين

انتقد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة، ووصفه بأنه مسار خاطئ تماما، و ذلك قبل مغادرته إلى نيويورك اليوم الاثنين من أجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما دعا إلى بدء عملية حل الدولتين مع الفلسطينيين. وقال فاديفول: "بالنسبة لألمانيا، فإن الاعتراف بدولة فلسطينية يأتي على الأحرى في نهاية العملية... لكن هذه العملية يجب أن تبدأ الآن".





و أكد أن هدف بلاده "إقامة دولة فلسطينية، ودعم حل الدولتين". وأردف قائلاً: "مهما بدا حل الدولتين القائم على التفاوض بعيدا في الوقت الحالي، فهو السبيل الذي يُمكِّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام وأمن وكرامة".





كما شدد على أن "ما تحتاجه المنطقة الآن هو وقف فوري لإطلاق النار، ومزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن".





في المقابل، أوضح أن ذلك يجب أن يتحقق عبر المفاوضات. وقال: "لا ينبغي لأحد أن ينتهج سياسة فرض الإرادة بأي ثمن.. يبقى طريق التفاهم والتسوية والمفاوضات الطريق الوسطي الصعب والمرهق. لكننا نؤيد هذا الطريق".





ويعتزم فاديفول المشاركة في مؤتمر تنظمه السعودية وفرنسا حول تعزيز حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين بعد ظهر اليوم، وذلك قبل بدء مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الثلاثاء.