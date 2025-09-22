مصر تؤكد رفضها المساس بأمن المنطقة وتطرح رؤيتها لوقف الحرب وإعادة إعمار غزة

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد، كومفورت إيرو رئيسة مجموعة الأزمات الدولية في نيويورك.

شهد اللقاء بحث التطورات في المنطقة، حيث أدان السيد وزير الخارجية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغادر على دولة قطر، مؤكداً الرفض القاطع لأي محاولات للمساس بأمن واستقرار دول المنطقة. ثم تناول الرؤية المصرية للأزمة في غزة مبرزاً أهمية التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق وبالكميات التي تلبي الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، فضلاً عن ضرورة حماية المدنيين وعدم استهداف المرافق المدنية.

وشدد على رفض أي أفكار للتهجير، وحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. كما استعرض وزير الخارجية جهود مصر لاستضافة مؤتمر دولي للتعافى المبكر واعادة الإعمار فى غزة عقب وقف إطلاق النار.

من جانب آخر، تناول الوزير عبد العاطي الجهود المبذولة لخفض التصعيد بالمنطقة، حيث تطرق إلى الملف النووى الإيرانى، خاصة بعد التوصل للاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقاهرة فى ٩ سبتمبر الجارى، والذى يعد أول اتفاق يسفر عن استئناف التعاون بين الطرفين بعد العدوان الإسرائيلى على إيران، مشيراً لأهمية إعطاء الفرصة للمسار الدبلوماسي، وتحقيق التهدئة واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

تم التطرق إلى الأوضاع في السودان حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر لجهود استعادة الاستقرار في السودان وتحسين الأوضاع الإنسانية وصولاً إلى تسوية الأزمة على نحو يكفل الحفاظ على وحدة وسيادة السودان ومؤسساته الوطنية ومقدرات شعبه الشقيق، بالإضافة إلى دعم العودة الطوعية للنازحين وإعادة الإعمار.