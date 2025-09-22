قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر والكويت تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتنسيق المواقف إزاء أزمات المنطقة
انقلاب ميكروباص وإصابة 5 ركاب أعلى الأوسطي
مصر تؤكد رفضها المساس بأمن المنطقة وتطرح رؤيتها لوقف الحرب وإعادة إعمار غزة
مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص
ظاهرة فريدة.. كيف يضيء قدس الأقداس بمعابد الكرنك مع بداية فصل الخريف ويحدد فصول العام؟
الموالح الأولى.. وزير الزراعة يعلن تجاوز صادرات المحاصيل المصرية 7.2 مليون طن
القاهرة الإخبارية: 15 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة اليوم
الخارجية الصينية: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الحرب بغزة
وزير الخارجية الدنماركي يعلن عمل بلاده على خطة الاعتراف بفلسطين
عيار 21 بكام؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
وزير الخارجية لنظيره الكويتي: نرفض أي محاولات للمساس بأمن واستقرار الخليج
دعاء المذاكرة للحفظ والفهم وعدم النسيان.. احرص عليه يوميا
أخبار العالم

مصر تؤكد رفضها المساس بأمن المنطقة وتطرح رؤيتها لوقف الحرب وإعادة إعمار غزة

لقاء وزير الخارجية مع رئيسة مجموعة الأزمات الدولية
لقاء وزير الخارجية مع رئيسة مجموعة الأزمات الدولية
علي صالح

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد،  كومفورت إيرو رئيسة مجموعة الأزمات الدولية في نيويورك.

شهد اللقاء بحث التطورات في المنطقة، حيث أدان السيد وزير الخارجية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغادر على دولة قطر، مؤكداً الرفض القاطع لأي محاولات للمساس بأمن واستقرار دول المنطقة. ثم تناول الرؤية المصرية للأزمة في غزة مبرزاً أهمية التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق وبالكميات التي تلبي الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، فضلاً عن ضرورة حماية المدنيين وعدم استهداف المرافق المدنية. 

وشدد على رفض أي أفكار للتهجير، وحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. كما استعرض وزير الخارجية جهود مصر لاستضافة مؤتمر دولي للتعافى المبكر واعادة الإعمار فى غزة عقب وقف إطلاق النار.

من جانب آخر، تناول الوزير عبد العاطي الجهود المبذولة لخفض التصعيد بالمنطقة، حيث تطرق إلى الملف النووى الإيرانى، خاصة بعد التوصل للاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقاهرة فى ٩ سبتمبر الجارى، والذى يعد أول اتفاق يسفر عن استئناف التعاون بين الطرفين بعد العدوان الإسرائيلى على إيران، مشيراً لأهمية إعطاء الفرصة للمسار الدبلوماسي، وتحقيق التهدئة واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

تم التطرق إلى الأوضاع في السودان حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر لجهود استعادة الاستقرار في السودان وتحسين الأوضاع الإنسانية وصولاً إلى تسوية الأزمة على نحو يكفل الحفاظ على وحدة وسيادة السودان ومؤسساته الوطنية ومقدرات شعبه الشقيق، بالإضافة إلى دعم العودة الطوعية للنازحين وإعادة الإعمار.

وزير الخارجية لجنة الأزمات الدولية غزة السودان بدر عبدالعاطي الأمم المتحدة

