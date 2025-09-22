هجوم إلكتروني.. اضطرابات في مطارات أوروبية لليوم الثالث

تشهد عدة مطارات أوروبية، لليوم الثالث على التوالي، اضطرابات متواصلة عقب هجوم إلكتروني وقع مساء الجمعة الماضية، وكان مطار العاصمة الألمانية من بين أكثر المطارات المتضررة من الهجوم.

وقال متحدث باسم مطار برلين في تصريحات لوكالة الأنباء االألماني، إن المطار يستعد لاستقبال نحو 95 ألف مسافر، وهو رقم يتجاوز المعدل المعتاد الذي يتراوح بين 75 و85 ألفا في يوم الاثنين.

كما أشار إلى أن عودة آلاف المشاركين في الماراثون الذي استضافته العاصمة الألمانية أمس الأحد أضافت مزيدا من الضغوط على التشغيل.



من جانبه، دعا مطار برلين المسافرين إلى إتمام إجراءات تسجيل الوصول عبر الإنترنت واستخدام الأكشاك الذاتية لتسليم الأمتعة كلما أمكن.

فيما ذكرت الهيئة الأوروبية لإدارة الحركة الجوية "يوروكونترول" أن مطارات برلين وبروكسل ودبلن وهيثرو واجهت مشكلات في الخدمات الأرضية، بينما لم تتأثر بالهجوم مطارات ألمانية رئيسية أخرى.

وتعود هذه الاضطرابات إلى هجوم إلكتروني استهدف مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات "كولينز إيروسبيس" مساء الجمعة الماضية. إلا أن دوافع لا تزال الهجوم مجهولة.



ولا تزال مطارات أوروبية كبرى، من بينها دبلن وبروكسل ولندن هيثرو، تواجه اضطرابات مستمرة بعد أيام من الهجوم.

ففي بروكسل طلب المطار من شركات الطيران إلغاء نصف رحلات المغادرة المقررة اليوم الاثنين، بينما نُصح الركاب بالوصول إلى المطار قبل الإقلاع بساعتين إلى ثلاث ساعات.

أما في مطار هيثرو، فقد عمل الموظفون أمس على إعادة العمليات إلى طبيعتها، حيث من المتوقع تسيير "الغالبية العظمى من الرحلات" الآن في موعدها، رغم استمرار مشكلات تسجيل الوصول حتى عقب ظهر أمس.

وفي دبلن، أُلغيت 13 رحلة بحلول ظهر الأحد، مع استمرار معالجة الأعطال التقنية.