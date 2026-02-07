ربنا يكرمنا كلنا.. ياسمين عبد العزيز : مش عايزين حملات بقى

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز البرومو الثاني لمسلسلها الجديد “وننسى اللى كان” ، الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت ياسمين عبد العزيز : «الإعلان الثانى لمسلسل وننسى اللى كان على mbc مصر، مش عايزين حملات بقى وربنا يكرمنا كلنا كده إن شاء الله».

وسبق أن علَّقت الفنانة ياسمين عبد العزيز على البرومو الدعائي الأول لمسلسلها الجديد «وننسى اللي كان»، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

وكتبت ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها على “فيس بوك”: «اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص.. على MBC مصر بإذن الله».

وجاء تعليق ياسمين بالتزامن مع طرح قناة MBC مصر البرومو التشويقى الأول للمسلسل، الذي يشاركها فيه البطولة الفنان كريم فهمي.

وكشف البرومو عن ملامح درامية مشوقة للعمل، إذ تضمّن لقطة مؤثرة لياسمين عبد العزيز وهي تقول: «أنا لما أموت؛ هسيب للناس تاريخ حلو تفتكرني بيه».

كما أظهر البرومو، مشاهد متعددة تكشف دخول ياسمين في صراعات نفسية معقدة داخل إطار درامي مشحون بالتوتر، حيث يلمّح المسلسل إلى الجانب المظلم للشهرة.

ويناقش «وننسى اللي كان»، كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.

أبطال مسلسل «وننسى اللي كان»

مسلسل «وننسى اللي كان»، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.