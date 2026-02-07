قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة حاسمة بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية: مصر تدعم جهود خفض التصعيد والتوصل لتسوية توافقية للملف النووي الإيراني
5 عوامل تشجع المارد الأحمر على هزيمة بطل الجزائر.. هل يكسر الأهلي عقدة شبيبة القبائل؟
سفيرنا ببلجيكا: القضية الفلسطينية حية في قلب أوروبا.. وبروكسل تدعم استمرار دور الأونروا
«الصحة»: 6 عيادات لعلاج إدمان الإنترنت في مستشفيات كبرى
فورين بوليسي : أسواق السندات أصبحت ساحة للمعارك بين القوى الكبرى
بعد 10أيام بحث عن جثته.. أهالي قرية الصواف يشيعون غريق الكرة بـ كوم حمادة
رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-2-2026
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7-2-2026
157 دقيقة .. رقم صادم يكشف حقيقة مشاركة زيزو وإمام عاشور مع الأهلي
بمشاركة مرصد الأزهر.. مدريد تحيي الأخوة الإنسانية بلقاء يجمع المسلمين والمسيحيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ربنا يكرمنا كلنا.. ياسمين عبد العزيز : مش عايزين حملات بقى

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز البرومو الثاني لمسلسلها الجديد “وننسى اللى كان” ، الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.  

وقالت ياسمين عبد العزيز : «الإعلان الثانى لمسلسل وننسى اللى كان على mbc مصر، مش عايزين حملات بقى وربنا يكرمنا كلنا كده إن شاء الله».

وسبق أن علَّقت الفنانة ياسمين عبد العزيز على البرومو الدعائي الأول لمسلسلها الجديد «وننسى اللي كان»، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

وكتبت ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها على “فيس بوك”: «اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص.. على MBC مصر بإذن الله».

وجاء تعليق ياسمين بالتزامن مع طرح قناة MBC مصر البرومو التشويقى الأول للمسلسل، الذي يشاركها فيه البطولة الفنان كريم فهمي.

وكشف البرومو عن ملامح درامية مشوقة للعمل، إذ تضمّن لقطة مؤثرة لياسمين عبد العزيز وهي تقول: «أنا لما أموت؛ هسيب للناس تاريخ حلو تفتكرني بيه».

كما أظهر البرومو، مشاهد متعددة تكشف دخول ياسمين في صراعات نفسية معقدة داخل إطار درامي مشحون بالتوتر، حيث يلمّح المسلسل إلى الجانب المظلم للشهرة.

ويناقش «وننسى اللي كان»، كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.

أبطال مسلسل «وننسى اللي كان»

مسلسل «وننسى اللي كان»، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ياسمين عبد العزيز أعمال ياسمين عبد العزيز أفلام ياسمين عبد العزيز الفنانة ياسمين عبد العزيز مسلسل وننسى اللي كان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

وزير الوقاف

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

المتسابق عمر علي

دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جنازة

لحق به بعد ساعة..وفاة شاب بعد مصرع عمه أسفل عجلات قطار بـ قنا

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ.. فوائد الصوديوم للجسم.. أمينة خليل تخطف الأنظار

دراسة تفجر مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ

دراسة تكشف مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ.. تفاصيل غير متوقعة

الزبيب

قبل شراء ياميش رمضان.. تعرفي على أنواع الزبيب وأيهم الأفضل

بالصور

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم

فيديو

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد