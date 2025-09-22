قبل ساعات من الاعتراف بالدولة .. "سان دوني" الفرنسية ترفع العلم الفلسطيني

اختارت بعض البلديات الفرنسية إضاءة قاعاتها بألوان فلسطين، كما في بريست، وفي باريس، عرض برج إيفل العلمين الفلسطيني والإسرائيلي على شاشته في الطابق الأول، محاطًا بحمامة، وعلقت رئيسة البلدية آن هيدالغو PS على موقع التواصل الاجتماعي بلو سكاي قائلةً: باريس تدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتؤكد التزامها بالسلام.

كما رفعت بلدية سان دوني بالعاصمة الفرنسية باريس العلم الفلسطيني قبل ساعات من اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية.

و أعرب رئيس بلدية سان دوني ماتيو هانوتان عن ترحيبه بهذه الخطوة المهمة، وإن جاءت متأخرة، من أجل سيادة الشعب الفلسطيني.

وأضاف أنه ينسجم مع النداء الذي أطلقه أوليفييه فور، وقرر الاستجابة له عبر رفع العلم الفلسطيني مجددًا يومي 22 و23 سبتمبر على واجهتي مبنى بلدية سان دوني وبلدية بيرفيت، كما حدث سابقًا خلال عطلة نهاية الأسبوع التضامني مع فلسطين.

و سيعلن الرئيس ماكرون أن فرنسا ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 22 سبتمبر في نيويورك، بحسب صحيفة لوفيجارو الفرنسية.