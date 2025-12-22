دانا حمدان تروي موقفًا إنسانيًا جمعها بأحمد العوضي في كواليس تصوير عام 2017

علقت الفنانة دانا حمدان علي لقاء الفنان احمد العوضي مع الفنانة اسعاد يونس عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

وقالت دانا، في منشور لها، إنها تذكرت هذا الموقف بعد مشاهدتها لقاءً تلفزيونيًا للفنان أحمد مع مدام إسعاد، مشددة في بداية حديثها على أنه لا يوجد بينها وبينه أي علاقة شخصية أو مهنية حاليًا، ولا تكتب من منطلق تحيز من أي نوع، مؤكدة احترامها للجميع.





وأوضحت دانا أنها كانت تشارك في تصوير مشاهد ليلية داخل فيلا، في أجواء شديدة البرودة، ولم يكن هناك كرفانات مخصصة للفنانين، مشيرة إلى أن الغرفة المخصصة لها كانت مشغولة بزميلة أخرى لم تنتهِ من مشاهدها، ما اضطرها للجلوس في ممر الانتظار.





وأضافت أنها فوجئت بخروج الفنان أحمد من غرفته، ولاحظ وجودها، وسألها عن سبب جلوسها، وعندما أخبرته بعدم توفر مكان لها، بادر على الفور بطلب إخلاء غرفته ومنحها إياها، قائلًا: «ما يصحش تقعدي كده لحد ما مكانك يفضى».





وأكدت دانا أنها لم تجمعها أي مشاهد بالفنان أحمد بعد هذا الموقف، ولم تتح لها فرصة شكره، إلا أن هذا التصرف ترك أثرًا كبيرًا لديها، موضحة أن مثل هذه المواقف الإنسانية البسيطة هي الأكثر رسوخًا في الذاكرة، خاصة في بدايات العمل الفني، قبل الشهرة والنجاح.





واختتمت حديثها بالتأكيد على أن ما حدث لم يكن تصرفًا عاديًا، بل يعكس احترامًا وإنسانية حقيقية، مشيرة إلى أن العاملين في الوسط الفني يدركون جيدًا قيمة هذه المواقف، مهما بدت صغيرة