أنا مش سنجل وعايز أخلف.. أحمد العوضي عن حياته الخاصة

يتصدر الفنان أحمد العوضي مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد ظهوره مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وتحدث عن حياته الشخصية، ورغبته في أن يكون له أولاد.

وقال الفنان أحمد العوضي، أنا لما قلت إني عايز أخلف دي أمنية وبقولها عشان ربنا يحققها لي وهل ده يزعل حد؟.

وتحدث "العوضي" خلال اللقاء عن بداياته، وأبرز محطاته الدرامية والسينمائية، إضافة إلى حديثه عن النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه في السنوات الأخيرة.

وأضاف أحمد العوضي،: “اللي أحب أتفرج عليه؛ أحب أقدمه للناس، وأريد تقديم أعمال فنية تتحدث عن الناس، أحب أعمل قصة حلوة بخلطة حلوة تعجب الناس”: "المظلومية في الأعمال الفنية شيء حلو، وأنا بحب أعيش في دور المظلوم".

ولفت أحمد العوضي،: “كلامي عن الأعلى أجرا اتفهم غلط وتم تحريفه، وليس فيه أي غرور، وتحدثت عن أعمالي الفنية في شهر رمضان، وقدمت عملا فنيا حصل على الأكثر مشاهدة؛ بفضل المشاهدين، وجوجل صرحت بهذا الأمر”.



أضاف الفنان أحمد العوضي،: "الغرور لا ينطبق على كلامي، وده حقيقة الأعلى أجرا".

وخلال اللقاء قال أحمد العوضي، أحب ممارسة الرياضة ودائما اقدم رسالة اهتمام بالرياضة والبعد عن المخدرات، في أعمالي الفنية، متابعا أنا ألعب رياصة من صغري.



وخلال اللقاء قال أحمد العوضي، "انا مش سنجل وهذا الأمر قولته من قبل وكل واحدة كان بيني وبينها علاقة زواج أو صداقة احترمها وأنا رجل اصولجي".



بعد الانفصال اخترت السكوت.. ليه النَّوَش ده بقي؟



خلال اللقاء قال أحمد العوضي،: أنا كويس نفسيا طول ما المكنة شغالة كويس في الشغل، وبعد الانفصال اخترت السكوت، ليه النَّوش ده بقي، والموضوع انتهى من عامين، وانتهي بالطيب".

وأضاف أحمد العوضي، أن:"مش بغير كلامي حسب المود ولا أغير كلامي ومش بحب اللك، و ماينفعش اغير كلامي لانه نابع من تربية والدي الرجل الطيب، وانا مش متهم علشان ارد".

وتتضمن الحلقة لحظات إنسانية خفيفة، ومواقف طريفة من كواليس أعماله، إلى جانب مفاجآت خاصة لجمهوره، في أجواء معتادة من الدفء والبهجة التي يتميز بها برنامج "صاحبة السعادة" الذي يعرض في العاشرة مساء يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.