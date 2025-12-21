أحمد العوضي: لما قلت إني عايز أخلف دي أمنية وبقولها عشان ربنا يحققها لي

حلّ النجم أحمد العوضي ضيفًا على برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، على قناة dmc في حلقة خاصة ومليئة بالكشف عن كواليس وأسرار من مشواره الفني، مساء اليوم الأحد.

وقال الفنان أحمد العوضي، إن: لما قلت إني عايز أخلف دي أمنية وبقولها عشان ربنا يحققها لي وهل ده يزعل حد؟.

يتحدث "العوضي" خلال اللقاء عن بداياته، وأبرز محطاته الدرامية والسينمائية، إضافة إلى حديثه عن النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه في السنوات الأخيرة.

وتتضمن الحلقة لحظات إنسانية خفيفة، ومواقف طريفة من كواليس أعماله، إلى جانب مفاجآت خاصة لجمهوره، في أجواء معتادة من الدفء والبهجة التي يتميز بها برنامج "صاحبة السعادة" الذي يعرض في العاشرة مساء يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.