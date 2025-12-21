رئيس شركة العاصمة الإدارية: لا ديون علينا وحققنا 80 مليار جنيه أرباحًا خلال 3 سنوات

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة لشركة العاصمة الإدارية، إن ما يتردد من شائعات حول وجود قروض ضخمة أو أزمات مالية على الشركة غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أن الشركة لا تتحمل أي ديون تجاه البنوك.

وأوضح عباس، خلال مداخلة مع برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتان لما جبريل ونانسي نور، أن تكرار هذه الشائعات يحدث بشكل دوري، مشيرًا إلى أن البعض يستغرب نجاح شركة مملوكة للدولة، رغم أن هذا النموذج مطبق عالميًا وتحظى شركات الدول الأخرى بإشادة واسعة، مضيفا أن شركة العاصمة الإدارية مملوكة بالكامل للدولة، وجميع أرباحها تعود إلى الخزانة العامة، إلى جانب التزامها الكامل بسداد الضرائب.

وأكد رئيس الشركة أن العاصمة الإدارية سددت خلال خمس أو ست سنوات ما يقرب من 27 مليار جنيه ضرائب للدولة، موضحًا أن الدولة شاركت في الشركة بحصة عينية متمثلة في الأرض، بينما قامت الشركة بضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية والمباني، مثل أي كيان اقتصادي يعمل وفق قواعد السوق.

وأشار إلى أن الشركة استطاعت تعظيم قيمة الأراضي من خلال التنمية والاستثمار، وبيعها كمطور عقاري، ومن عوائد هذه العمليات تم إنشاء المباني الحكومية بالكامل دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء مالية، كاشفا أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 35 مليار جنيه قبل الضرائب العام الماضي، فيما وصلت الأرباح خلال آخر ثلاث سنوات إلى نحو 80 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الأرباح تؤول بالكامل للدولة.

وحول العقود الخاصة بالمباني الحكومية، أوضح أن مدة التعاقد 49 عامًا قابلة للتجديد، لافتًا إلى أن مسألة شراء الدولة للمباني أو تجديد التعاقد تعود لقرار الدولة نفسها، مشددا على أن الشركة أنشأت المباني وفق أعلى المواصفات وبما يتوافق مع احتياجات الجهات الحكومية.

https://www.youtube.com/watch?v=5-C2YF8b59k