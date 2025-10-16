دانا حمدان تكشف سبب غيابها عن مهرجان الجونة السينمائي

كشفت الفنانة دانا حمدان، عن سبب عدم حضورها مهرجان الجونة السينمائي هذا العام، موضحة أنها لا تتلقى دعوة رسمية للمشاركة في المهرجان.

وقالت دانا عبر حسابها على «إنستجرام»: «كل سنة كل الناس بتسألنى ليه مبروحش مهرجان الجونة السينمائي، ليه مش بشارك في المهرجان، وحقيقي معنديش سبب واضح غير إن مش بيتبعتلي دعوة حضور، زيي زي ناس كتير مش بيتبعتلها دعوة، يعني الموضوع مش شخصي، عادي جدًا».

وأضافت: «اللي يبسطني إن أخواتي مي وميس بيشاركوا، وهيكونوا زي القمر النهاردة، وميس محضّركم مفاجأة فظيعة، ادخلوا شوفوها على الأكونت عندها».

واختتمت دانا حديثها بالتعبير عن سعادتها بمشاركة شقيقتيها في فعاليات المهرجان، متمنية لهما التوفيق والتألق على السجادة الحمراء.

