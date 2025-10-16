حسن الرداد يكشف سر غياب إيمي سمير غانم عن مهرجان الجونة السينمائي

كشف النجم حسن الرداد سبب غياب زوجته إيمي سمير غانم عن مهرجان الجونة السينمائي هذا العام.

وقال حسن الرداد، في تصريحات تلفزيونية: “غياب إيمي سمير غانم عن مهرجان الجونة هذا العام لانشغالها بالأولاد وتربيتهم في المنزل في القاهرة”.

يذكر أن الفنان حسن الرداد ودع الصيف بصور جديدة له من أمام البحر، حيث قام بنشر الصور عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”، وظهر فيها مستمعًا بالأجواء حوله.

كان الفنان حسن الرداد أثار موجة من الجدل بين محبي الصيف ومحبي الشتاء، بعد إعلانه أنه يحب فصل الصيف، متمنيًا تأخر قدوم الشتاء 4 أعوام.

وقال حسن الرداد، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: "نفسي يتأخر فصل الشتاء 4 سنين ويلغوا مكالمات التسويق العقارى".