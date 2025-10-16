قبل الانطلاق.. إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة خلال السنوات الماضية

ينطلق اليوم الحفل الإفتتاحي لـ مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، ويحرص الكثير من الأشخاص على متابعة هذا الحدث ضخم والأهتمام بمتابعة أحداثه وفعالياته أيضا.



إطلالات المشاهير في مهرجان الجونة

قد أثار مهرجان الجونة السينمائي جدلا واسعا خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب إطلالات وفساتين النجمات التي تتنوع بين الجرأة و الغرابة مما يجعلهن محط أنظار الجميع.

تحرص الكثير من نجمات الفن على أختيار الفساتين والتصميمات الملفتة خلال حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ولكن هناك بعض الإطلالات المثيرة للجدل بسبب جرأتها.

ومن النجمات اللاتي يجذبن الأنظار في فعاليات مهرجان الجونة هن الفنانة رانيا يوسف، إلهام شاهين، ليلي علوي، نسرين طافش، ياسمين صبري و المذيعة إنجي علي، وغيرهن من المشاهير و النجوم.



إليكم الصور .....