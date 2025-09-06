أزمة بسبب حقن الكولاجين.. دانا حمدان تكشف معاناتها ودخولها المستشفى

كشفت الفنانة دانا حمدان، عبر مقاطع فيديو نشرتها على حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، عن تعرضها لأزمة صحية حادة.

وقالت إن ما حدث كان نتيجة حقن تجميل محفزة للكولاجين حصلت عليها من إحدى العيادات، مؤكدة أنها أقدمت على التجربة بعد وعود بعدم تغيير ملامحها، إلا أن النتائج جاءت عكسية وأدت إلى تغير في شكل وجهها ومعاناتها من آلام شديدة استدعت دخولها المستشفى.

وطالبت نقابة الأطباء بالرقابة على هذه العيادات والتأكد من مؤهلات العاملين بها.

على الصعيد الفني، تظهر دانا حمدان كضيفة شرف في فيلم “صقر وكناريا” مع الفنانة يسرا اللوزي، وتواصل نشاطها في صناعة المحتوى الهادف عبر مواقع التواصل.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:

