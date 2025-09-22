قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتواجد محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025
سقط وسط التلاميذ.. وفاة مدرس بأزمة قلبية أثناء طابور الصباح في قنا
مصر تواجه البرازيل في نهائي تاريخي لكأس العالم للميني فوتبول للسيدات
اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي
فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا
موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة
عصابة عائلية أجنبية.. سقوط عاطل وزوجته وشقيقها يتاجرون بالآيس بالعجوزة
دعاء استقبال شهر ربيع الآخر .. 50 دعوة تصب عليك الخير صباً وتجعل أيامك فرحاً
قبل ساعات من الاعتراف بالدولة .. "سان دوني" الفرنسية ترفع العلم الفلسطيني
المالية تستعد.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للمعلمين
الطماطم والفاصوليا.. البحوث الزراعية يعلن تسجيل هجن وأصناف محلية جديدة
القبض على شخصين و3 فتيات عرضوا نفسهم لممارسة الرذيلة على الإنترنت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الولايات المتحدة تصف اعتراف حلفائها بدولة فلسطينية بالاستعراضي

البيت الأبيض
البيت الأبيض
محمد على

في لهجة استهانة بالتحرك الغربي الواسع في الاعتراف بفلسطين، اعتبرت أمريكا  أن اعتراف عدد من حلفائها الرئيسيين، بما في ذلك بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال، بدولة فلسطينية بأنه أمر لا يبدو ذا أهمية وهو أقرب للتظاهر والاستعراض.

قال أحد المتحدثين باسم وزارة الخارجية الأمريكية مشترطاً عدم كشف هويته: «لا يزال تركيزنا منصباً على الدبلوماسية الجادة، وليس اللفتات الاستعراضية. أولوياتنا واضحة: إطلاق سراح الرهائن وأمن إسرائيل والسلام والازدهار للمنطقة بأسرها الذي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت خالية من (حماس)».

تستعدّ فرنسا مع عشر دول أخرى للاعتراف رسمياً بدولة فلسطين لممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل، خلال قمة الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، التي ستتناول الحرب في قطاع غزة.


ويُعد هذا الاعتراف المرتقب، خلال القمة التي تُنظمها فرنسا والسعودية حول مستقبل حل الدولتين؛ حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن، تتويجاً لعمليةٍ استمرت أشهراً قاتَل من أجلها إيمانويل ماكرون بشدة.

وسمحت تلك العملية باعتماد الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة نصاً يدعم قيام دولة فلسطينية دون وجود حركة «حماس» فيها، وهو شرط طالب به عدد من الدول الغربية.

وقال الرئيس الفرنسي، الأحد، في مقابلة مع برنامج «فايس ذي نايشن» على قناة «سي بي إس»، إن الفلسطينيين «يريدون وطناً، يريدون دولة ويجب ألا ندفعهم نحو (حماس). إذا لم نقدم لهم منظوراً سياسياً وهذا الاعتراف (...) فسيَعلقون مع (حماس) باعتبارها الحل الوحيد». وأضاف: «إذا أردنا عزل (حماس)، فإن عملية الاعتراف وخطة السلام المرافقة لها تُشكلان شرطاً مسبقاً».


وحتى قبل هذا الاجتماع في الأمم المتحدة، اعترفت المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال رسمياً بدولة فلسطين، الأحد.

وبذلك يرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 145، على الأقل، من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، وفق إحصاءات «وكالة الصحافة الفرنسية». لكن ذلك لا يغيّر وضع فلسطين بصفتها دولة مراقب في الأمم المتحدة والتي عرقلت الولايات المتحدة عضويتها الكاملة.

أمريكا بفلسطين دولة فلسطينية غزة فرنسا والسعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الخطيب

الكشف عن الملامح الأولية لقائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

الاهلي

مفاجأة.. هل عمومية الأهلي باطلة؟| جدل قانوني

رمضان صبحي

دفعت فلوس لإثبات القيد ومدخلتش ولا امتحان.. اعترافات مثيرة لرمضان صبحي

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

ترشيحاتنا

إزالة التعديات بأسيوط

محافظ أسيوط: إزالة 42 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة| صور

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يسلم 26 عقدًا للمستفيدين من تقنين أملاك الدولة

انتظام الدراسة بمدارس الغربية

تعليم الغربية: انتظام مليون و179 ألف طالب في 2735 مدرسة بثالث أيام الدراسة

بالصور

شاهد.. ترامب يواسي أرملة تشارلي كيرك في حفل وداع جماهيري مثير

ترامب وأرملة كيرك
ترامب وأرملة كيرك
ترامب وأرملة كيرك

كنز غذائى.. فوائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى

وائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى
وائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى
وائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى

سلاح خفي.. مرسيدس تتحدى بورش بسيارة جديدة

مرسيدس vs بورش
مرسيدس vs بورش
مرسيدس vs بورش

انتصار تثير الجدل خلال تكريمها في حفل جوائز “دير جست”

انتصار
انتصار
انتصار

فيديو

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المتهمين

يلقون أكياس المياه في وجوه المواطنين.. القبض على أبطال الفيديو المنتشر

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد