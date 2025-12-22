قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتردد.. قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بـ كأس أمم أفريقيا
البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
طارق حامد يجدد طلبه للعودة إلى الزمالك بدون مقابل في يناير
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في موجة عنف بتايوان
تردد جديد.. القنوات المغربية الرياضية الناقلة لـ مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم إفريقيا
الجبهة الوطنية يوافق على تعديلات قانون المهن الرياضية بالشيوخ
مصرع جنرال روسي رفيع المستوى في انفجار سيارة بموسكو
هدية رمضان للمواطنين.. تراجع فى أسعار اللحوم والدواجن واستقرار الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

كلنا ثقة في صلاح ورفاقه.. شباب النواب: المنتخب القومي قادر على التتويج باللقب الأفريقي

الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
فريدة محمد

حرص الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، علي توجيه رسالة دعم للمنتخب القومي لكرة القدم ، قبل خوضه أولى لقاءاته اليوم ، في بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها دولة  المغرب الشقيقة .

 

تقديم كافة الدعم للمنتخب

وأكد الدكتور محمود حسين في تصريحات صحفية اليوم ،  أن جميع أعضاء البرلمان المصري حريصون علي تقديم الدعم الكامل لـ المنتخب القومي لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري العاشق لكرة القدم ، بالفوز بالبطولة الأفريقية ، مشيرا إلى أن لجنة الشباب باعتبارها ممثل الشعب المصري المحب لكرة القدم حريصة علي تقديم كافة الدعم للمنتخب.

وأضاف أن  المنتخب المصري يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات العالية والخبرات الكبيرة  إلى جانب مدير فني وطني لديه خبرات كبيرة وحقق نتائج إيجابية  بالوصول لنهائيات كأس العالم وأمم افريقيا دون أي هزيمة .

وأشار رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، إلي أهمية مؤازرة جماهير الكرة والإعلاميين وجميع أعضاء المنظومة للمنتخب القومي في تلك المهمة الوطنية ليحقق إنجاز يسعد به الجماهير المصرية  قائلا : "كلنا ثقة في محمد صلاح ورفاقه في حصد اللقب الأفريقي من داخل  المغرب الشقيق ".

رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المغرب بطولة أمم إفريقيا اللقب الإفريقي لجنة الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

عمرو زكى

عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص

بسمة بوسيل وتامر حسني

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

الزمالك

قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

ترشيحاتنا

القومى للمرأة يشارك فى فعاليات مبادرة "أنت الحياة"

القومي للمرأة يشارك فى فعاليات مبادرة "أنت الحياة"

خلال توقيع العقود

نقل الكهرباء توقّع عقدًا لإحلال موصلات خطوط 66 ك.ف بمدينة العاشر من رمضان

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يغادر إلى بكين لبحث التعاون فى مجالات استخراج وتعدين الخامات الأرضيّة

بالصور

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين

في قدمه .. أسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد

في قدمه .. اسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد
في قدمه .. اسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد
في قدمه .. اسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد

بعد حلقة صاحبة السعادة .. 10 صور جمعت بين العوضي وياسمين عبد العزيز

احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد