كلنا ثقة في صلاح ورفاقه.. شباب النواب: المنتخب القومي قادر على التتويج باللقب الأفريقي

حرص الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، علي توجيه رسالة دعم للمنتخب القومي لكرة القدم ، قبل خوضه أولى لقاءاته اليوم ، في بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها دولة المغرب الشقيقة .

تقديم كافة الدعم للمنتخب

وأكد الدكتور محمود حسين في تصريحات صحفية اليوم ، أن جميع أعضاء البرلمان المصري حريصون علي تقديم الدعم الكامل لـ المنتخب القومي لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري العاشق لكرة القدم ، بالفوز بالبطولة الأفريقية ، مشيرا إلى أن لجنة الشباب باعتبارها ممثل الشعب المصري المحب لكرة القدم حريصة علي تقديم كافة الدعم للمنتخب.

وأضاف أن المنتخب المصري يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات العالية والخبرات الكبيرة إلى جانب مدير فني وطني لديه خبرات كبيرة وحقق نتائج إيجابية بالوصول لنهائيات كأس العالم وأمم افريقيا دون أي هزيمة .

وأشار رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، إلي أهمية مؤازرة جماهير الكرة والإعلاميين وجميع أعضاء المنظومة للمنتخب القومي في تلك المهمة الوطنية ليحقق إنجاز يسعد به الجماهير المصرية قائلا : "كلنا ثقة في محمد صلاح ورفاقه في حصد اللقب الأفريقي من داخل المغرب الشقيق ".