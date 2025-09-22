قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتوجيهات الرئيس السيسي.. اللجنة المصرية تنقذ الطفل الفلسطيني جدوع وشقيقه
بمشاركة الأهلي والزمالك.. مواعيد الجولة الثامنة بالدوري والقناة الناقلة
أمطار غزيرة وعواصف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخريف
حجر الزاوية للسلام المستدام.. أستاذ قانون دولي يوضح الهدف من اعتراف الدول بفلسطين
شاهد.. ترامب يواسي أرملة تشارلي كيرك في حفل وداع جماهيري مثير
بتواجد محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025
سقط وسط التلاميذ.. وفاة مدرس بأزمة قلبية أثناء طابور الصباح في قنا
مصر تواجه البرازيل في نهائي تاريخي لكأس العالم للميني فوتبول للسيدات
اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي
فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا
موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة
عصابة عائلية أجنبية.. سقوط عاطل وزوجته وشقيقها يتاجرون بالآيس بالعجوزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إضراب عام في إيطاليا تضامنًا مع فلسطين.. و الحكومة تهاجم المضربين

الإضراب
الإضراب

 أفادت وكالة نوفا الإيطالية، ببدء إضراب عام، صباح اليوم الإثنين، و ذلك لمدة 24 ساعة في جميع أنحاء إيطاليا تضامنًا مع أهالي غزة


و هاجم نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل ماتيو سالفيني إضراب قطاع النقل، الذي "بدأ مساء أمس"، متهمًا منظميه بأنهم "نقابة شعبية يسارية متطرفة"، و ذلك بحسب وكالة نوفا.

وحاول "سالفيني" التقليل من شأن المشاركة في الإضراب بزعم أنها "وصلت أقل من 7 بالمائة، وحتى الآن، تم إلغاء قطار واحد فقط على خطي القطارات السريعة وقطار فريتشاروسا"، إلا أنه أقر أن "25% من القطارات الإقليمية قد توقفت".

وقد دعت إلى هذا الإضراب اليوم نقابات العمال، بمشاركة عمال السكك الحديدية، والنقل العام المحلي، والموانئ، وسيارات الأجرة، والمدارس، والجامعات، باستثناء النقل الجوي. وستُقام حوالي 80 مظاهرة في جميع أنحاء البلاد.

وتؤكد النقابة العامة الأساسية أن الدعوة إلى التعبئة العامة جاءت "ردًا على الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وحصار الجيش الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية، والتهديدات الموجهة لبعثة أسطول الصمود الدولي، التي تضم أيضًا عمالًا ونقابيين إيطاليين يشاركون في إيصال الغذاء والضروريات الأساسية للشعب الفلسطيني".


كما انضمت روابط وجمعيات الصحافيين الإيطاليين والأجانب الى ما سمته "التعبئة العامة لتبيان حقيقة الإبادة الجماعية في غزة"، على حد قول موقع جمعية الصداقة العربية الإيطالية.

كما قررت العديد من الجامعات، المدارس ، وعمال الموانئ، التوقف عن العمل اليوم  احتجاجًا على الإبادة الجماعية فى فلسطين تحت شعار "ليتوقف كل شىء.. فلسطين فى القلب"، يترافق كل ذلك مسيرة  في العاصمة روما، فيما ستُنظم احتجاجات في أكثر من 60 مدينة إيطالية.

انضمت جمعية الصداقة العربية الإيطالية للإضراب، حيث ذكرت في بيان: "نعلن الإضراب ضد الإبادة الجماعية في فلسطين، وضد تزويد إسرائيل بالأسلحة، وضد غياب تدخل ملموس لفك الارتباط مع الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى دعم غير مشروط لمهمة أسطول الصمود العالمي الساعي إلى إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني".

وأضافت الجمعية "سنكون في الساحة لنؤكد أننا لا نريد أن نكون متواطئين، بصمتنا، في الحرب على غزة"، موضحة :  "22 سبتمبر سيكون يومًا يمكن للجميع النزول فيه إلى الشارع لقطع أي تعاون مع إسرائيل والدفاع عن غزة".

في قطاع السكك الحديدية، انضم موظفو مجموعات سكك حديد إيطاليا و"إيتالو" و"ترينورد" إلى الإضراب من منتصف ليل اليوم وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، إلا أن شبكة السكك الحديدية الإيطالية (RFI) أشارت إلى احتمال حدوث "تغييرات في الخدمة قبل وبعد انتهائها".

وقد يتسبب هذا في اضطراب حركة الركاب، مع احتمال إلغاء أو تأخير رحلات القطارات، باستثناء الفترتين الزمنيتين المضمونتين، من الساعة السادسة صباحًا إلى التاسعة صباحًا ومن السادسة مساءً إلى التاسعة مساءً.

إضراب غزة القطارات السريعة نقابات العمال النقل الجوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الخطيب

الكشف عن الملامح الأولية لقائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

رمضان صبحي

دفعت فلوس لإثبات القيد ومدخلتش ولا امتحان.. اعترافات مثيرة لرمضان صبحي

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

زيزو

أسطورة مصطنعة.. لاعب الاهلي السابق ينتقد جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

جولة محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي لمتابعة انتظام سير العمل

محافظ الشرقية

إحالة 9 من العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية ببلبيس ومشتول السوق للتحقيق

إزالة التعديات بأسيوط

محافظ أسيوط: إزالة 42 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة| صور

بالصور

طريقة عمل الخيار المخلل السريع

طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع

7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12

7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12
7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12
7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12

صحة الشرقية: تطعيم 521 ألف طالب مع بداية العام الدراسي ضد الإلتهاب السحائي| صور

تطعيم
تطعيم
تطعيم

شاهد.. ترامب يواسي أرملة تشارلي كيرك في حفل وداع جماهيري مثير

ترامب وأرملة كيرك
ترامب وأرملة كيرك
ترامب وأرملة كيرك

فيديو

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المتهمين

يلقون أكياس المياه في وجوه المواطنين.. القبض على أبطال الفيديو المنتشر

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد