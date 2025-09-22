إضراب عام في إيطاليا تضامنًا مع فلسطين.. و الحكومة تهاجم المضربين

أفادت وكالة نوفا الإيطالية، ببدء إضراب عام، صباح اليوم الإثنين، و ذلك لمدة 24 ساعة في جميع أنحاء إيطاليا تضامنًا مع أهالي غزة

.



و هاجم نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل ماتيو سالفيني إضراب قطاع النقل، الذي "بدأ مساء أمس"، متهمًا منظميه بأنهم "نقابة شعبية يسارية متطرفة"، و ذلك بحسب وكالة نوفا.

وحاول "سالفيني" التقليل من شأن المشاركة في الإضراب بزعم أنها "وصلت أقل من 7 بالمائة، وحتى الآن، تم إلغاء قطار واحد فقط على خطي القطارات السريعة وقطار فريتشاروسا"، إلا أنه أقر أن "25% من القطارات الإقليمية قد توقفت".

وقد دعت إلى هذا الإضراب اليوم نقابات العمال، بمشاركة عمال السكك الحديدية، والنقل العام المحلي، والموانئ، وسيارات الأجرة، والمدارس، والجامعات، باستثناء النقل الجوي. وستُقام حوالي 80 مظاهرة في جميع أنحاء البلاد.

وتؤكد النقابة العامة الأساسية أن الدعوة إلى التعبئة العامة جاءت "ردًا على الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وحصار الجيش الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية، والتهديدات الموجهة لبعثة أسطول الصمود الدولي، التي تضم أيضًا عمالًا ونقابيين إيطاليين يشاركون في إيصال الغذاء والضروريات الأساسية للشعب الفلسطيني".



كما انضمت روابط وجمعيات الصحافيين الإيطاليين والأجانب الى ما سمته "التعبئة العامة لتبيان حقيقة الإبادة الجماعية في غزة"، على حد قول موقع جمعية الصداقة العربية الإيطالية.

كما قررت العديد من الجامعات، المدارس ، وعمال الموانئ، التوقف عن العمل اليوم احتجاجًا على الإبادة الجماعية فى فلسطين تحت شعار "ليتوقف كل شىء.. فلسطين فى القلب"، يترافق كل ذلك مسيرة في العاصمة روما، فيما ستُنظم احتجاجات في أكثر من 60 مدينة إيطالية.

انضمت جمعية الصداقة العربية الإيطالية للإضراب، حيث ذكرت في بيان: "نعلن الإضراب ضد الإبادة الجماعية في فلسطين، وضد تزويد إسرائيل بالأسلحة، وضد غياب تدخل ملموس لفك الارتباط مع الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى دعم غير مشروط لمهمة أسطول الصمود العالمي الساعي إلى إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني".

وأضافت الجمعية "سنكون في الساحة لنؤكد أننا لا نريد أن نكون متواطئين، بصمتنا، في الحرب على غزة"، موضحة : "22 سبتمبر سيكون يومًا يمكن للجميع النزول فيه إلى الشارع لقطع أي تعاون مع إسرائيل والدفاع عن غزة".

في قطاع السكك الحديدية، انضم موظفو مجموعات سكك حديد إيطاليا و"إيتالو" و"ترينورد" إلى الإضراب من منتصف ليل اليوم وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، إلا أن شبكة السكك الحديدية الإيطالية (RFI) أشارت إلى احتمال حدوث "تغييرات في الخدمة قبل وبعد انتهائها".

وقد يتسبب هذا في اضطراب حركة الركاب، مع احتمال إلغاء أو تأخير رحلات القطارات، باستثناء الفترتين الزمنيتين المضمونتين، من الساعة السادسة صباحًا إلى التاسعة صباحًا ومن السادسة مساءً إلى التاسعة مساءً.