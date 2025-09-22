كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ، إنه لا يوجد سبب لتجنب الحوار مع الولايات المتحدة إذا توقفت واشنطن عن إصرارها على تخلي بلاده عن الأسلحة النووية، لكنه لن يتخلى أبدا عن ترسانته النووية مقابل إلغاء العقوبات، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية، اليوم الاثنين.

وفي خطاب ألقاه في مجلس الشعب الأعلى، الأحد، قال كيم: "شخصيا، لا أزال أحتفظ بذكريات طيبة عن الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية. وكان الزعيمان قد التقيا 3 مرات خلال رئاسة ترامب الأولى.

و أضاف كيم: "إذا تخلت الولايات المتحدة عن هوسها السخيف بنزع سلاحنا النووي، وقبلت بالواقع، وأرادت تعايشا سلميا حقيقيا، فلا يوجد سبب يمنعنا من الجلوس معها".

وتأتي هذه التصريحات في وقت حثت فيه الحكومة الليبرالية الجديدة في كوريا الجنوبية ترامب إلى أخذ زمام المبادرة في إعادة فتح الحوار مع كيم، بعد 6 سنوات من انهيار جميع محادثات السلام مع بيونغ يانغ بسبب الخلاف حول العقوبات وتفكيك الأسلحة النووية.