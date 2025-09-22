بتوجيهات الرئيس السيسي.. اللجنة المصرية تنقذ الطفل الفلسطيني جدوع وشقيقه

قامت اللجنة المصرية المكلفة من الحكومة بإنقاذ الطفل الصغير الفلسطيني جدوع وشقيقه، بعدما كابدا العذاب في رحلة فرارهما من قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وتقوم اللجنة بتوفر كامل الدعم والرعاية لها وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

https://www.instagram.com/reel/DO5fq_8jo7c/

وبادرت اللجنة المصرية المعنية بدعم الأشقاء في غزة بالتدخل العاجل لإنقاذ الصغير جدوع .



في التفاصيل، أظهرت الصور والفيديو أن الطفل الفلسطيني الذي يدعى جدوع قاسم، كان يحمل شقيقه الأصغر خالد (عامان) خلال رحلة نزوحهم من حي الزيتون شمال غزة إلى الجنوب، وذلك بسبب انشغال والده ووالدته بحمل الأغراض الخاصة بهم من حي الزيتون إلى خانيونس.

وذكرت الأسرة أن والد الأسرة قاسم جدوع متزوج ولديه أربعة أطفال نزحوا جميعهم في رحلة صعبة من حي الزيتون إلى خانيونس ، بعد إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي لأوامر إخلاء لمدن الشمال والتوجه جنوبا لما تسمى بـ"المنطقة الإنسانية".

https://www.instagram.com/reel/DO5fq_8jo7c/?utm_source=ig_web_copy_link

وأشارت الأسرة الفلسطينية، إلى أن رحلة النزوح الأخيرة صعبة وقاسية في ظل عدم توافر الاحتياجات الأساسية اللازمة للأسر الفلسطينية مع ارتفاع أسعار النزوح سواء عبر وسائل التنقل وكذلك شراء الخيم اللازمة لإقامة الأسر الفلسطينية في غزة.

وكشف الصحفي الفلسطيني أحمد يونس، مصور فيديو طفل غزة الذي يحمل شقيقته، الأحد، عن تفاصيل الواقعة التي صورها خلال نزوح أسرة الطفل من شمال غزة باتجاه جنوب القطاع خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن المقطع تم تصويره على جسر وادي غزة في شارع الرشيد الساحلي.

وأثيرت حالة واسعة من الحزن والتفاعل بعد مشهد لطفل فلسطيني يحمل شقيقه باكيًا خلال رحلة النزوح بسبب تصعيد العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة.