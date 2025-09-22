قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
4 تماثيل و3 آلاف دولار.. سقوط عصابة النصب على مهووسي شراء الآثار بأكتوبر
رئيس الأركان الإيراني: لن نقف متفرجين وسنرد على تهديدات المتغطرسین بما يفوق التصور
المتحف المصري الكبير يخفض الحد الأقصى لعمر تذاكر الطلاب إلى 24 عامًا بدءًا من يناير 2026
كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بتوجيهات الرئيس السيسي.. اللجنة المصرية تنقذ الطفل الفلسطيني جدوع وشقيقه

اللجنة المصرية تنقذ الطفل الفلسطيني وأخيه
اللجنة المصرية تنقذ الطفل الفلسطيني وأخيه
محمد على

قامت اللجنة المصرية المكلفة من الحكومة بإنقاذ الطفل الصغير الفلسطيني جدوع وشقيقه، بعدما كابدا العذاب في رحلة فرارهما من قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وتقوم اللجنة بتوفر كامل الدعم  والرعاية لها وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

https://www.instagram.com/reel/DO5fq_8jo7c/

وبادرت اللجنة المصرية المعنية بدعم الأشقاء في غزة بالتدخل العاجل لإنقاذ الصغير جدوع .
 

في التفاصيل، أظهرت الصور والفيديو أن الطفل الفلسطيني الذي يدعى جدوع قاسم، كان يحمل شقيقه الأصغر خالد (عامان) خلال رحلة نزوحهم من حي الزيتون شمال غزة إلى الجنوب، وذلك بسبب انشغال والده ووالدته بحمل الأغراض الخاصة بهم من حي الزيتون إلى خانيونس.

وذكرت الأسرة أن والد الأسرة قاسم جدوع متزوج ولديه أربعة أطفال نزحوا جميعهم في رحلة صعبة من حي الزيتون إلى خانيونس ، بعد إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي لأوامر إخلاء لمدن الشمال والتوجه جنوبا لما تسمى بـ"المنطقة الإنسانية".

https://www.instagram.com/reel/DO5fq_8jo7c/?utm_source=ig_web_copy_link

وأشارت الأسرة الفلسطينية، إلى أن رحلة النزوح الأخيرة صعبة وقاسية في ظل عدم توافر الاحتياجات الأساسية اللازمة للأسر الفلسطينية مع ارتفاع أسعار النزوح سواء عبر وسائل التنقل وكذلك شراء الخيم اللازمة لإقامة الأسر الفلسطينية في غزة.

وكشف الصحفي الفلسطيني أحمد يونس، مصور فيديو طفل غزة الذي يحمل شقيقته، الأحد، عن تفاصيل الواقعة التي صورها خلال نزوح أسرة الطفل من شمال غزة باتجاه جنوب القطاع خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن المقطع تم تصويره على جسر وادي غزة في شارع الرشيد الساحلي.

وأثيرت حالة واسعة من الحزن والتفاعل بعد مشهد لطفل فلسطيني يحمل شقيقه باكيًا خلال رحلة النزوح بسبب تصعيد العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة.

الرئيس السيسي توجيهات الرئيس اللجنة المصرية جدوع وشقيقه الصغير الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

رمضان صبحي

دفعت فلوس لإثبات القيد ومدخلتش ولا امتحان.. اعترافات مثيرة لرمضان صبحي

زيزو

أسطورة مصطنعة.. لاعب الاهلي السابق ينتقد جماهير الزمالك

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

ترشيحاتنا

أرشيفيه

التجارة المصرية الرواندية تقفز إلى 216 مليون دولار في 2024 ومصر تسعى لمضاعفتها

جانب من الاجتماع

الوكيل : اتفاقيات دولية ومشروعات كبرى لتعزيز التجارة والاستثمار في أفريقيا

أرشيفيه

الدولة تتحرك بثقلها لحماية المواطن... ومبادرات متعددة تضرب الغلاء في مقتل

بالصور

انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. وعشاقها في صدمة

دودج تشالنجر
دودج تشالنجر
دودج تشالنجر

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل الخيار المخلل السريع

طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع

7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12

7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12
7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12
7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12

فيديو

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المتهمين

يلقون أكياس المياه في وجوه المواطنين.. القبض على أبطال الفيديو المنتشر

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد