بتصميم مذهل .. أونور تستعد لإطلاق هاتف Honor Magic 8 RSR

مع ازدياد الحديث حول هاتف Honor Magic 8 RSR مطلع هذا الأسبوع، كشف تسريب جديد عن تفاصيل ما تُحضّره Honor خلف الكواليس.

وتأتي هذه المعلومات من مُسرّب معروف يُدعى Digital Chat Station، والذي شارك التفاصيل على منصة Weibo.

مواصفات هاتف Honor Magic 8 RSR



بحسب التسريبات، ستزود شركة Honor هاتف Magic 8 RSR بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس. وسيأتي هذا المعالج مزوداً بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت، ومن المرجح أن تصل سعة التخزين إلى 1 تيرابايت، تماماً مثل هاتف Magic 7 RSR .

من المتوقع أن يتميز الهاتف بشاشة LTPO مقاس 6.71 بوصة بدقة 2808 × 1256 بكسل. وستحتوي الشاشة أيضًا على ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد للوجه، بالإضافة إلى مستشعر بصمة ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية من Honor.

يُقال إن الشركة تستخدم بطارية بسعة 7200 مللي أمبير/ساعة لتشغيل الجهاز. وتشمل خيارات الشحن كلاً من الشحن السلكي بقدرة 120 واط والشحن اللاسلكي.

ميزات هاتف Magic 8 RSR

من المتوقع أيضًا أن يحمل جهاز Magic 8 RSR تصنيفات IP68 و IP69 وحتى IP69K وسيكون متاحًا بخيارين من الألوان: الرمادي الداكن وحجر القمر.

إذا بدت هذه المواصفات مألوفة، فذلك لأنها كذلك بالفعل. وكما هو متوقع، سيستوحي هاتف Honor Magic 8 RSR الكثير من هاتف Magic 8 Pro، مع اختلافات رئيسية في التصميم وخيارات الألوان.

إلى جانب هاتف Magic 8 RSR، تُحضّر Honor أيضًا جهازين مفاجئين ضمن سلسلة Magic 8: وهما Magic 8S وMagic 8 Air