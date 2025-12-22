قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتردد.. قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بـ كأس أمم أفريقيا
البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
طارق حامد يجدد طلبه للعودة إلى الزمالك بدون مقابل في يناير
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في موجة عنف بتايوان
تردد جديد.. القنوات المغربية الرياضية الناقلة لـ مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم إفريقيا
الجبهة الوطنية يوافق على تعديلات قانون المهن الرياضية بالشيوخ
مصرع جنرال روسي رفيع المستوى في انفجار سيارة بموسكو
هدية رمضان للمواطنين.. تراجع فى أسعار اللحوم والدواجن واستقرار الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم مذهل .. أونور تستعد لإطلاق هاتف Honor Magic 8 RSR

هاتف Honor Magic 8 RSR
هاتف Honor Magic 8 RSR
لمياء الياسين

مع ازدياد الحديث حول هاتف Honor Magic 8 RSR مطلع هذا الأسبوع، كشف تسريب جديد عن تفاصيل ما تُحضّره Honor خلف الكواليس. 

وتأتي هذه المعلومات من مُسرّب معروف يُدعى Digital Chat Station، والذي شارك التفاصيل على منصة Weibo.

مواصفات هاتف Honor Magic 8 RSR
 

بحسب التسريبات، ستزود شركة Honor هاتف Magic 8 RSR بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس. وسيأتي هذا المعالج مزوداً بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت، ومن المرجح أن تصل سعة التخزين إلى 1 تيرابايت، تماماً مثل هاتف Magic 7 RSR .
من المتوقع أن يتميز الهاتف بشاشة LTPO مقاس 6.71 بوصة بدقة 2808 × 1256 بكسل. وستحتوي الشاشة أيضًا على ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد للوجه، بالإضافة إلى مستشعر بصمة ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية من Honor.
يُقال إن الشركة تستخدم بطارية بسعة 7200 مللي أمبير/ساعة لتشغيل الجهاز. وتشمل خيارات الشحن كلاً من الشحن السلكي بقدرة 120 واط والشحن اللاسلكي.

ميزات هاتف Magic 8 RSR

ميزات  هاتف Magic 8 RSR

من المتوقع أيضًا أن يحمل جهاز Magic 8 RSR تصنيفات IP68 و IP69 وحتى IP69K وسيكون متاحًا بخيارين من الألوان: الرمادي الداكن وحجر القمر.

إذا بدت هذه المواصفات مألوفة، فذلك لأنها كذلك بالفعل. وكما هو متوقع، سيستوحي هاتف Honor Magic 8 RSR الكثير من هاتف Magic 8 Pro، مع اختلافات رئيسية في التصميم وخيارات الألوان.

إلى جانب هاتف Magic 8 RSR، تُحضّر Honor أيضًا جهازين مفاجئين ضمن سلسلة Magic 8: وهما Magic 8S وMagic 8 Air

هاتف Honor Magic 8 RSR هاتف Magic 7 RSR مستشعر بصمة ثلاثي الأبعاد الشحن السلكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

عمرو زكى

عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص

بسمة بوسيل وتامر حسني

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

الزمالك

قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

ترشيحاتنا

تاريخ فرديناند بورشه في صناعة السيارات

تاريخ فرديناند بورشه في صناعة السيارات ؟

هاتف Honor Magic 8 RSR

بتصميم مذهل .. أونور تستعد لإطلاق هاتف Honor Magic 8 RSR

أسعار السيارات

توقعات بارتفاع أسعار هذه السيارات الأمريكية.. والأثرياء يتجهون للمستعمل

بالصور

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين

في قدمه .. أسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد

في قدمه .. اسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد
في قدمه .. اسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد
في قدمه .. اسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد

بعد حلقة صاحبة السعادة .. 10 صور جمعت بين العوضي وياسمين عبد العزيز

احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد