هاتف البشوات.. هونر تطلق موبايل رائدا بإمكانات خرافية وسعر مش هتصدقه

أطلقت شركة هونر Honor، لأول مرة خلال الشهر الماضي، أحدث مجموعة من الهواتف الذكية الرائدة في سوقها المحلية في الصين، بما في ذلك Honor Magic 6 RSR Porsche Design وMagic 6 Ultimate.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تستعد هونر لإطلاق الهاتف الذكي Honor Magic 6 Pro RSR Porsche Design، لأول مرة في السوق العالمية قريبا، والذي يتميز بتصميم مستوحي من السيارة الرياضية الكهربائية من "بورشه" يتضمن جزيرة كاميرا خلفية سداسية مستديرة أعلى ظهر زجاجي.

مواصفات هاتف هونر Magic 6 RSR Porsche Design

يتميز هاتف هونر Magic 6 RSR Porsche Design، بشاشة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.80 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تبلغ 1280 × 2800 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع مذهلة تبلغ 1800 شمعة في المتر المربع، مع طبقة حماية أقوى 10 مرات مصنوعة من زجاج Jurhino glass.

هاتف هونر Magic 6 RSR Porsche Design

ويعمل هاتف هونر Magic 6 RSR Porsche Design، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 24 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت.

وفي قسم الكاميرا، يتميز بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من كاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بيريسكوب بدقة 180 ميجابكسل، وكاميرا ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل، ولصور السيلفي، توجد كاميرا أمامية ذات زاوية واسعة بدقة 50 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بقوة 5600 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، وشحن لاسلكي سريع بقدرة 66 وات، ومن المحتمل أن يتوفر الهاتف مقابل سعر يبدأ من 1300 يورو (أي ما يعادل 66.749 جنيها مصريا)، لإصدار بسعة 24 + 1 تيرابايت.

