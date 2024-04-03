اعرف الفرق.. مقارنة بين هاتفي هونر Magic 6 RSR وUltimate Edition

تألقت شركة هونر Honor، مؤخرا، مع الإعلان عن أحدث إصداراتها ذات التصميم المميز والإمكانات الرائدة، والتي تضمنت مجموعة من الهواتف المميزة مزودة بمواصفات عالية الجودة، وتعد من أقوى وأفخم هواتف أندرويد.

مقارنة بين هاتفي هونر Magic 6 Ultimate Edition و Magic 6 RSR

تأتي هواتف هونر الجديدة ضمن الفئة الرائدة، ويقدم كلا الجهازين ميزات ومواصفات مثيرة للإعجاب، مما يجعل من الصعب على المستهلكين الاختيار بين الجهازين، لذا سنستعرض لك فيما يلي مقارنة تفصيلية بين الهاتفين ستتعرف من خلالها على أبرز أوجه التشابه واللختلاف بين هاتفي هونر Magic 6 Ultimate Edition و Magic 6 RSR.



التصميم:

نقطة الاختلاف الأولى بين الهاتفين هي التصميم، يستمد هاتف Honor Magic 6 RSR الإلهام من سيارات "بورشه"، فهو يتميز بجزيرة كاميرا خلفية سداسية مستديرة أعلى ظهر زجاجي، وتبلغ أبعاد الجهاز 162.5 × 75.8 × 8.9 مليميتر ووزن 237 جراما، ويتوفر هذا الهاتف في لونين هما الرمادي والأحمر التوتي.

وبالمقارنة، يأتي هاتف Honor Magic 6 Ultimate مزودا بجزيرة كاميرا مربعة الشكل، ويتميز بجلد نباتي على الظهر، وتبلغ أبعاد الجهاز 162.5 × 75.8 × 8.9 مليميتر ووزن 227 جراما، ويتوفر هذا الهاتف في لونين هما الأسود والأرجواني.

كلا الجهازين حاصلان على تصنيف IP68، مما يدل على مقاومتهما للغبار والماء.

مقارنة بين هاتفي هونر Magic 6 Ultimate Edition و Magic 6 RSR

الشاشة:

يقدم كل من هاتف هونر Magic 6 Ultimate Edition و Magic 6 RSR Porsche Design نفس المواصفات الرئيسية بما في ذلك الشاشة، يتميز كلا الجهازين بشاشة بقياس 6.8 بوصة، من نوع LTPO OLED، وبدقة 1.5K تبلغ 1280 × 2800 بكسل، تدعم ألوان 10 بت مع مليار لون، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل سطوع يصل إلى 5000 شمعة، تعد هذه الشاشة عالية الدقة بمثابة متعة للعيون، حيث توفر وضوحا لا مثيل له واستنساخا للألوان.

Magic 6 Ultimate Edition

الكاميرا:



يتميز كلا الهاتفين بنظام كاميرا خلفي ثلاثي، يتكون من كاميرا مقربة بدقة 180 ميجابكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري للصورة OIS وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وفي المقدمة، يحتوي كلا الجهازين على كاميرا ذات زاوية واسعة بدقة 50 ميجابكسل بالإضافة إلى مستشعر عمق ثلاثي الأبعاد.

Magic 6 RSR Porsche Design

المعالج والذاكرة:

تحت الغطاء، يحتوي كلا الجهازين على معالجات عالية الأداء، يتم تشغيل الهاتفين بواسطة معالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3، المطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، وهو يوفر أداءً جيد وقادر على التعامل مع التطبيقات الصعبة والمهام المتعددة بسهولة.

وفيما يتعلق بالذاكرة والتخزين، يقدم كلا الطرازين تكوينات مختلفة، حيث يوفر هاتف هونر Magic 6 Ultimate Edition، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، مما يلبي احتياجات المستخدمين واللاعبين الأكثر تطلبا.

وبينما يوفر طراز Magic 6 RSR Porsche Design، ذاكرة وصول عشوائي رام أكبر بسعة 24 جيجابايت وذاكرة داخلية ضخمة بسعة 1 تيرابايت، مما يضمن أداءً سلسا وفعالا عبر التطبيقات المختلفة، يدعم كلا الطرازين إمكانات شبكة الجيل الخامس 5G وبطاقة SIM مزدوجة، ويتميز الهاتف بتصميم بورشه دايزاين بدعم الشريحة الألكترونية eSIM.

مقارنة بين هاتفي هونر Magic 6 Ultimate Edition و Magic 6 RSR

البطارية:

عندما يتعلق الأمر بسعة البطارية، فإن كلا الهاتفين من هونر يحتويان على وحدة بطارية ضخمة بسعة 5600 مللي أمبير مع دعم شحن سريع سلكي بقدرة 80 وات، ودعم شحن سريع لاسلكي بقدرة 66 وات.

مقارنة بين هاتفي هونر Magic 6 Ultimate Edition و Magic 6 RSR

السعر:

يأتي Honor Magic 6 Ultimate Edition، مقابل سعر يبلغ 970 دولار (أي ما يعادل 46.140 جنيه مصري)، يوفر هذا الإصدار مواصفات مماثلة بسعر معقول، مما يجعله خيارا أكثر جاذبية للمستهلكين المهتمين بالميزانية.

بينما يبلغ سعر هاتف Magic 6 RSR Porsche Design، حوالي 1400 دولار (أي ما يعادل 66.590 جنيه مصري)، وهو يتميز بتصميم مستوحى من سيارات بورشه، إلا أنه يأتي بسعر أعلى مقارنة بالإصدار السابق.

الخلاصة يتمتع كلا الإصدارين بتصميم مختلف، ولكنهما يقدمان نفس المواصفات الرائدة تقريبا، يعتمد الاختيار بين على تفضيلات المستهلكين.