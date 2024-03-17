مقارنة هتصدمك.. هونر Magic 6 Pro يكتسح هواوي Mate 60 Pro

في عالم الهواتف الذكية الرائدة، يظهر هاتف هونر Magic 6 Pro، وهواوي Mate 60 Pro، كمثالين للابتكار والتقدم التكنولوجي، ويهدف كل جهاز بمجموعته الفريدة من الميزات والمواصفات، إلى تزويد المستخدمين بتجربة لا مثيل لها.

مقارنة بين هونر Magic 6 Pro وهواوي Mate 60 Pro

تتعمق هذه المقالة في مميزات كلا الجهازين، مع مقارنة تفصيلية توضح الفروق الدقيقة بين الهاتفين في التصميم والعرض والأداء وأنظمة الكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية، وتكشف من منهم يستحق الشراء.

التصميم:

لا يقتصر تصميم الهاتفين على الجماليات فحسب، بل إنهما شهادة على براعة التصميم الهندسية، هاتف هونر Magic 6 Pro، بأبعاده الأنيقه التي تبلغ 162.5× 75.8 × 8.9 ملم ووزن 229 جراما، فهو يتميز بلمسة من الحداثة والأناقة مع لوحة خلفية تضم جزيرة كاميرا دائرية الشكل، وجودة بناء تشعرك بالقوة في متناول اليد بفضل إطار مصنوع من الألومنيوم وظهر زجاجي أو ظهر بوليمر سيليكون.

بينما يمتاز هاتف هواوي Mate 60 Pro بواجهة زجاجية محمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج هواوي الأقوى Kunlun Glass 2 وإطاره المصنوع من الألومنيوم وتصميم خلفي زجاجي الذي تبلغ أبعاده 163.7 × 79 × 8.1 مليميتر ويزن حوالى 225 جراما، مما يمنحه مزيجا متناغما من الأناقة والمتانة.

كلا الجهازين حاصلان على تصنيف IP68، مما يدل على مقاومتهما للغبار والماء، ولكن جهاز Mate 60 Pro يمكنه تحمل ما يصل إلى 6 أمتار من الماء لمدة 30 دقيقة.

هواوي Mate 60 Pro

الشاشة:

تعد الشاشة عنصرا مهما في أي هاتف ذكي، يتميز جهاز هونر Magic 6 Pro، بشاشة منحنية من نوع LTPO OLED بقياس 6.8 بوصة وبدقة 1280 × 2800 بكسل، تعتبر هذه الشاشة الكبيرة مفيدة بشكل خاص لاستهلاك الوسائط والألعاب، حيث توفر صورا واضحة وحيوية.

وبالمقارنة، يتميز هاتف هواوي Mate 60 Pro شاشة من نوع OLED LTPO بقياس 6.82 بوصة وبدقة 1.5K تبلغ 1260 × 2760 بكسل، تدعم ألوان 10 بت وسلسلة ألوان P3، تعد هذه الشاشة عالية الدقة بمثابة متعة للعيون، حيث توفر وضوحا لا مثيل له واستنساخا للألوان.

كلا الشاشتان تدعم معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز، ومليار لون، يتميز هاتف هواوي Mate 60 Pro بطبقة حماية قوية مصنوعة من زجاج Huawei Kunlun Glass 2، ويتفوق هاتف هونر بمعدل سطوع يصل إلى5000 شمعة، وطبقة حماية أقوي 10 أضعاف من زجاج Jurhino glass.

هونر Magic 6 Pro

المعالج:

تحت الغطاء، يتم تشغيل هذين الجهازين بواسطة بعض من أفضل المعالجات في السوق، يعد معالج Snapdragon 8 Gen 3، من أحدث معالجات كوالكوم في السوق، فهو يقدم أداء عاليا فائق السرعة للتعامل مع التطبيقات الصعبة والمهام المتعددة بسرعة وبسهولة دون عناء.

وبالمقارنة، يعمل هاتف Mate 60 Pro، بواسطة معالج هواوي Kirin 9000S، وهو من أحدث معالجات الشركة في السوق، والذي يوفر أداءً ممتازا وكفاءة في استهلاك الطاقة.

ومن ناحية أخرى، يأتي كل من هواوي Mate 60 Pro، وهونر Magic 6 Pro، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وخيارات تخزين مماثلة بسعة 256 أو 512 جيجابايت، بينما يقدم هاتف هونر خيار تخزين إضافي أكثر سخاء بسعة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت.

كلا الهاتفين قادران على التعامل مع المهام اليومية والألعاب بسهولة، وهم يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G وإمكانيات SIM المزدوجة وأحدث خيارات الاتصال مثل شبكة Wi-Fi 6 وتقنية Bluetooth 5.3.

هواوي Mate 60 Pro

الكاميرا:

في مجال التصوير الفوتوغرافي، يتفوق كلا الجهازين بأنظمة الكاميرا المتقدمة الخاصة بهما، يتمتع هاتف هونر Magic 6 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوب بدقة 180 ميجابكسل، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، مما يوفر نطاقا واسعا من إمكانيات التصوير الفوتوغرافي، ويعد إعداد الكاميرا الأمامية المزدوجة، الذي يضم مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر TOF 3D، لعشاق الصور الشخصية، مع ميزات تلبي مختلف أنماط وتفضيلات التصوير الفوتوغرافي.

ومن ناحية أخرى، يتميز هاتف هواوي Mate 60 Pro بإعداد كاميرا ثلاثية، بما في ذلك عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوب مقربة بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط اللحظات بدقة ووضوح، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجابكسل.

هونر Magic 6 Pro

البطارية:

يعد عمر البطارية عاملا حاسما آخر في اختيار الهاتف الذكي، يتميز هاتف هونر Magic 6 Pro، ببطارية أكبر بسعة 5600 مللي أمبير، ولكن بشحن سريع أقل من منافسه بقوة 80 وات وشحن لاسلكي سريع بقدرة 66 وات، ولكنه ما زال يضمن أوقات شحن سريعة وعمر بطارية يدوم وقتا أطول خلال مع الاستخدام المكثف.

بينما يأتي هاتف هواوي Mate 60 Pro، بطارية أصغر قليلا بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة الشحن السلكي بقدرة 88 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 20 وات، مما يضمن قدرة الجهاز على مواكبة متطلبات الاستخدام اليومي.

هواوي Mate 60 Pro

السعر:

يقدم هاتف هونر Magic 6 Pro، الذي يبلغ سعره 1100 جنيه إسترليني (أي ما يعادل 43 ألف جنيه مصري)، بشاشة فائقة الدقة ونظام الكاميرا متطور وعمر بطارية قوي، فهو جهازا مثاليا بالنسبة لأولئك الذين يمنحون الأولوية لاستهلاك الوسائط والتصوير الفوتوغرافي وأداء البطارية، وهو أيضا مزود بتقنيات خاصة قائمة على الذكاء الصناعي أيضا.

وبالمقارنة، تم تزويد هاتف هواوي Mate 60 Pro الذي يبدأ سعره من 890 يورو (أي ما يعادل 46 ألف جنيه مصري)، بمجموعة فريدة من الميزات والقدرات، مما يجعله هاتفا ذكيا رائدا متطورا يتمتع بميزات وأداء متميز.