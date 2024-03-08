تشتري إيه؟.. مقارنة بين ريلمي 12 بلس وRealme 12 Pro Plus

أعلنت شركة ريلمي عن أحدث هواتفها الذكية، خلال الأسبوع الماضي، ضمن تشكيلة Realme 12 يأتي كلا الهاتفين مزودان بميزات متقدمة ومواصفات عالية الجودة، يوفر كلاهما تصميم مماثل وشاشات AMOLED وكاميرات عالية الدقة وقدرات شحن سريع، ومع ذلك، هناك اختلافات ملحوظة بين الطرازين من حيث المعالج وإعداد الكاميرا والتصميم.

مقارنة بين ريلمي 12 بلس و Realme 12 Pro Plus



تهدف هذه المقالة إلى تقديم مقارنة مفصلة لهذين الجهازين، تغطي جميع الجوانب مثل التصميم والشاشة والأداء وإمكانيات الكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية، لمعرفة الفرق بين مواصفات ونقاط البيع الفريدة لكل من ريلمي 12 بلس و Realme 12 Pro Plus.

التصميم:

نقطة الاتصال الأولى لتفاعل المستخدم مع أي هاتف ذكي هي تصميمه وبنائه، يتميز كل من ريلمي 12 بلس و Realme 12 Pro Plus، نفس لغة التصميم تقريبا مع جزيرة كاميرا خلفية دائرية الشكل تحيط بها أنماط ذهبية تمتد إلى الأسفل عبر منتصف الجهاز، تتميز اللوحة الخلفية بملمس جلدي مما يمنحك إحساسا مريحا يجمع بين الأناقة والعملية.

وتعد أبرز اختلافات التصميم هو الأبعاد، يأتي هاتف Realme 12 Pro Plus، بتصميم مقاوم للماء والغبار وفقا لمعيار IP65، تبلغ أبعاده 161.5 × 74 × 8.8 مليميتر ووزن 196.5 جراما، ويتوفر هذا الهاتف في 3 ألوان هي الأزرق والأحمر والبيج.

وبالمقارنة يتميز هاتف ريلمي 12 بلس، بتصميم أخف قليلا مقاوما للغبار ورذاذ الماء وفقا لمعيار IP54، ويبلغ وزنه حوالي 190 جراما، وتبلغ أبعاده 163 × 75.5 × 8.87.9 مليمتر، ويتمتع بخلفية مصنوعة من الجلد النباتي، في لونين الأخضر والبيج.

ريلمي 12 بلس

الشاشة:

تعد الشاشة جانبا مهما لأي هاتف ذكي، يتميز كلا الهاتفين بشاشات مماثلة من نوع AMOLED، ذات معدلات تحديث عالي يبلغ 120 هرتز، ولكن يحتوي هاتف ريلمي 12 بلس، على شاشة بقياس 6.67 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم تقنية HDR10+، ومعدل سطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع.

وبالمقارنة يحتوي هاتف Realme 12 Pro Plus على شاشة أكبر قليلا بقياس 6.7 بوصة، بدقة أعلى تبلغ 1080 × 2412 بكسل، تدعم مليار لون ومعدل سطوع يصل إلى 950 شمعة.

Realme 12 Pro Plus

المعالج والذاكرة:

تحت الغطاء، يحتوي كلا الجهازين على معالجات عالية الأداء، يتم تشغيل هاتف ريلمي 12 بلس، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 7050، يقدم هذا المعالج أداءً من الدرجة الأولى، وقادر على التعامل مع التطبيقات الصعبة والمهام المتعددة بسهولة.

وبالمقارنة، يعمل هاتف Realme 12 Pro Plus، بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 7s Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، الذي يوفر قوة وأداء وكفاءة فائقة السرعة، سواء كنت تمارس الألعاب أو البث أو تقوم بمهام متعددة.

وفيما يتعلق بالذاكرة والتخزين، يقدم كلا الطرازين تكوينات مختلفة، حيث يوفر هاتف ريلمي 12 بلس، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، مما يلبي احتياجات المستخدمين واللاعبين الأكثر تطلبا.

بينما يوفر هاتف Realme 12 Pro Plus، ذاكرة وصول عشوائي رام أكبر بسعة 8 أو 12 جيجابايت وما يصل إلى 128 أو 256 أو 512 جيجابايت من مساحة التخزين، مما يضمن أداءً سلسا وفعالا عبر التطبيقات المختلفة، يدعم كلا الطرازين إمكانات شبكة الجيل الخامس 5G وبطاقة SIM مزدوجة، مما يضمن بقائهما على صلة بمشهد الشبكة سريع التطور.

Realme 12 Plus

الكاميرا:

فيما يتعلق بقسم الكاميرا، يتمتع كلا الهاتفين بنقاط قوة فريدة، يتميز هاتف ريلمي 12 بلس، بنظام كاميرا ثلاثي متعدد الاستخدامات مزود بمستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مما يوفر مجموعة من خيارات التصوير الفوتوغرافي.

وبالمقارنة، يأتي هاتف Realme 12 Pro Plus، مزودا بإعداد كاميرا ثلاثية ولكنه يتضمن تكوينا مختلفا بدقة 50+ 64 + 8 ميجابكسل، مما يشير إلى التركيز على احتياجات التصوير الفوتوغرافي المتنوعة، وبالنسبة لصور السيلفي، يتقدم إصدار Pro بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، مقارنة بالكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميجابكسل في ريلمي 12 بلس.

Realme 12 Pro Plus

البطارية:

يعد أداء البطارية أمرا بالغ الأهمية للهواتف الذكية الحديثة، تم تجهيز كلا الهاتفين بنفس البطارية وسرعة الشحن، بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، والذي يمكنه شحن البطارية من 0 إلى 50% في غصون 19 دقيقة فقط، مما يضمن إعادة شحن الجهاز في وقت أسرع.

Realme 12 Plus

السعر:

يبلغ سعر هاتف ريلمي Realme 12 Pro Plus، حوالي 356 دولار (أي ما يعادل 11 ألف جنيه مصري)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت، بينما يتوفر هاتف ريلمي 12 بلس، مقابل سعر حوالي 254 دولار (أي ما يعادل 7.848 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت.

يوفر كلا الهاتفين مزيجا رائعا من الأسلوب والأداء وقدرات الكاميرا، حيث يوفر كلا منهما إمكانات مثالية تلبي تفضيلات واحتياجات المستخدمين المختلفة، من حيث الأداء والكاميرا وعمر البطارية والتصميم الأنيق.