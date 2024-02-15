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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الأقوى والأغلى من سامسونج.. مقارنة بين جلاكسي S24 Ultra وZ Fold 5

مقارنة بين سامسونج
مقارنة بين سامسونج Galaxy S24 Ultra وGalaxy Z Fold 5

في عالم الهواتف الذكية، كانت شركة سامسونج دائما في المقدمة، حيث تقدم مجموعة من الأجهزة التي تلبي احتياجات وتفضيلات المستخدم المختلفة، وفي هذه المقارنة التفصيلية، سنقارن اثنين من أحدث وأغلي إصدارات شركة سامسونج وهم: Galaxy S24 Ultra وGalaxy Z Fold 5، بهدف مساعدتك على اختيار الهاتف الانسب لتلبية احتياجاتك بشكل أفضل.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S24 Ultra وGalaxy Z Fold 5

التصميم:

يأتي هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra الجديد مزودا بالعديد من ترقيات التصميم من سابقه، فهو يأتي مع طبقة حماية للشاشة مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Armor في الأمام وزجاج Gorilla في الخلف بالإضافة إلى إطار من التيتانيوم وهي ميزة جديدة، يزن هذا الجهاز 232 جراما وأبعاده تبلغ 162.3 × 79 × 8.6 ملميتر، كما يدعم العمل مع قلم S Pen الذي يعد رائعا للإنتاجية.

 

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وبالمقارنة، يعد هاتف Galaxy Z Fold 5، الذي تبلغ أبعاده 154.9 × 129.9 × 6.1 ملميتر ويزن 253 جراما، أحدث الهواتف القابلة للطي من سامسونج، فهو يتميز بتصميم عبارة عن مزيج متناغم من الأناقة والمتانة والابتكار، وتضمن المفصلة ​​وهي نتاج هندسة دقيقة، انتقالا سلسا بين أوضاع الهاتف والكمبيوتر اللوحي، كما يتميز بدعم العمل مع قلم S Pen ومزودا بإطار من الألومنيوم مما يمنح المستخدمين مقاومة أكثر صرامة للسقوط والخدش. 

مقارنة بين سامسونج Galaxy S24 Ultra وGalaxy Z Fold 5

الشاشة:

عندما يتعلق الأمر بالتصميم، فإن هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra الجديد يتصدر الأمر بفضل شاشته، يتميز هذا الجهاز بشاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X مقاس 6.8 بوصة تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تدعم الشاشة تقنية HDR10+ وتبلغ درجة سطوعها القصوى 2600 شمعة، وللحماية، تأتي مزود بدرع Corning Gorilla Glass Armor الذي يحميه من التلف في حالة تعرضه للخدش أو السقوط. 

وتم تجهيز هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، بشاشة داخلية من نوع AMOLED بجودة عرض Full HD + بقياس 7.6 بوصة، وتعد هذه اللوحات بإنتاج ألوان نابضة بالحياة وألوان سوداء عميقة وتوفير الطاقة، وتضمن متعة بصرية، ويعد معدل التحديث التكيفي البالغ 120 هرتز بمثابة ميزة قوة للشاشة، مما يجعل كل تفاعل سلسا وسريع الاستجابة.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S24 Ultra وGalaxy Z Fold 5

الكاميرا:

يتميز إعداد الكاميرا على هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra بمستشعرات بدقة 200 + 50 + 10 + 12 ميجابكسل، تتضمن بعض الميزات التي تحتوي عليها مستشعر PDAF متعدد الاتجاهات، وميزة تحسين الصورة بالذكاء الاصطناعي، ومحرك الذكاء الاصطناعي المدرك للكائنات مما يعمل على تحسين تجربة التصوير الفوتوغرافي التي يأتي بها هذا الجهاز، يتميز في المقدمة بمستشعر كاميرا إمامية بدقة 12 ميجابكسل يدعم تسجيل فيديو يصل إلى 4K.

ويتميز هاتف Galaxy Z Fold 5 القابل للطي بإعداد كاميرا ثلاثية متعددة الاستخدامات بدقة 50 + 10 + 12 ميجابكسل، فسواء كنت تلتقط مناظر طبيعية أو صورا شخصية أو لقطات مقربة، يضمن لك هذا الإعداد صورا مفصلة ونابضة بالحياة، ويعد إعداد الكاميرا الأمامية، بدقة 4 ميجابكسل و10 ميجابكسل، بصور شخصية واضحة ومكالمات فيديو عالي الدقة.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S24 Ultra وGalaxy Z Fold 5

المعالج:

يأتي هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، مزودا بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 بالإضافة إلى شريحة Adreno 750 GPU، والذي يتميز بالكثير من تحسينات الأداء مقارنة بسابقه، ويوفر تكوينات تخزين مختلفة بسعة 256 جيجابايت و12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و512 جيجابايت و12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و1 تيرابايت و12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وبالمقارنة، يعمل هاتف Galaxy Z Fold 5، أيضا بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2، وينضم إلى هذا المعالج ذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ سعتها 12 جيجابايت ومساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات Adreno 740، يعد هذا المعالج رائعا ليس فقط للألعاب ولكن أيضا لاحتياجات الإنتاجية الأخرى.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S24 Ultra وGalaxy Z Fold 5

البطارية:

توفر شركة سامسونج سعة بطارية تبلغ 5000 مللي أمبير وهي كافية للاستخدام اليومي بشحنة واحدة، كما زودته بشحن سريع بقدرة 45 وات ليشحن الجهاز من 0 إلى 65% في غصون 30 دقيقة، إلى جانب شحن لاسلكي قياسي بقوة 15 وات وشحن لاسلكي عكسي بقدرة 4.5 وات.

ويحزم هاتف Galaxy Z Fold 5 بطارية تبلغ سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة، وتعد بالعمل طوال اليوم، وبفضل الشحن السريع بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، يضمن لك العودة إلى العمل سريعا حتى في حالة نفاد الطاقة.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S24 Ultra وGalaxy Z Fold 5

السعر:

يتوفر هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، في السوق المصري مقابل سعر يبدأ من 107 ألف جنيها مصريا، بينما تبلغ تكلفة هاتف سامسونج القابل للطي مقابل سعر يبدأ من 73.950 جنيها مصريا.

الخلاصة، يعمل كلا الجهازين بشكل جيد من حيث التصوير الفوتوغرافي والأداء، كما أنهما يتميزان بقدرات معالجة مماثلة وجودة بناء أكثر صلابة لأنهما يتميزان بإطارات من التيتانيوم وشاشة عالية الدقة تدعم العمل مع القلم الألكتروني، ولكن يتمتع هاتف Galaxy S24 Ultra، بدعم تحديثات نظام التشغيل لفترة أطول لمدة سبع سنوات إلى جانب دعم ميزات الذكاء الاصطناعي.

مقارنة بين سامسونج Galaxy S24 Ultra وGalaxy Z Fold 5
سامسونج مقارنة Galaxy S24 Ultra Galaxy Z Fold 5 مقارنة موبايلات

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