مقارنة شرسة.. فيفو iQOO Z7 يتحدي وان بلس Nord CE 3 Lite

جلب كل إصدار جديد في سوق الهواتف الذكية مميزات فريدة هذا العام، في هذه المقالة سنتعمق في مقارنة مفصلة بين هاتفين من هواتف الفئة المتوسطة هما: فيفو iQOO Z7 5G وهاتف وان بلس Nord CE 3 Lite 5G.

كلا الجهازين هما نماذج متوسطة المدي من علاماتهما التجارية الخاصة بهما ويقدمون مجموعة كبيرة من الميزات التي تلبي احتياجات المستخدم المختلفة.

مقارنة بين فيفو iQOO Z7 5G و وان بلس Nord CE 3 Lite 5G

تهدف هذه المقالة إلى تقديم تحليل مفصل لهذين الجهازين، يغطي جوانب مثل التصميم والعرض والأداء وإمكانيات الكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية، مما يمنحك نظرة شاملة للمواصفات والميزات الفريدة لكل من هاتف فيفو iQOO Z7 5G و وان بلس Nord CE 3 Lite 5G.

التصميم:

يعرض كلا من هاتف فيفو iQOO Z7 5G و وان بلس Nord CE 3 Lite 5G، فلسفات تصميم مميزة، يحقق هاتف Vivo iQOO Z7، بأبعاده 158.9 × 73.5 × 7.8 مليميتر ووزن 173 جراما، توازنا بين قبضة مريحة وإحساس متميز، تصميمه الأنيق والعصري يجذب المستخدمين الذين يقدرون الجمال بالإضافة إلى الوظيفة.

وبالمقارنة، يوفر هاتف وان بلس Nord CE 3 Lite، الذي يبلغ حجمه 163.3 × 75.8 × 9.2 مليمتر ويزن 220 جراما، إحساسا قويا وهو مثالي لأولئك الذين يفضلون جهازا كبيرا بين أيديهم.

يتميز كلا الهاتفين بتصميمات عالية الجودة؛ يتميز iQOO Z7 بظهر زجاجي أنيق وإطار قوي، ويأتي مزودا بشهادة IP58، مما يشير إلى مقاومة فائقة للغبار ورذاذ الماء وفقا لمعيار IP54، بينما يوفر Nord CE 3 Lite تصميم متميز مع واجهة زجاجية، وإطار وظهر بلاستيكي، ولكنه لا يتمتع بأي معيار من معايير الحماية.

iQOO Z7 5G

الشاشة:

تعد الشاشة جانبا حيويا لأي هاتف ذكي، يوفر iQOO Z7 5G شاشة من نوع AMOLED فائقة الجودة بقياس 6.38 بوصة، توفر دقة FHD + ومعدل تحديث 90 هرتز وما يصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفلها.

وبالمقارنة، يحتوي هاتف Nord CE 3 Lite على شاشة من نوع LCD، بدقة FHD +، يبلغ قياسها 6.72 بوصة، مع دعم معدل تحديث أعلى يبلغ 120 هرتز، وعلى الرغم من أن هاتف فيفو يحتوي على شاشة أصغر، فقد يفضل العديد من المشترين شرائه نظرًا لأنه مزود بشاشة فائقة الجودة تعد بإعادة إنتاج الألوان وتجربة مشاهدة أفضل تحت ضوء الشمس الساطع.

وان بلس Nord CE 3 Lite

المعالج:

يتمتع كل من فيفو iQOO Z7 5G و وان بلس Nord CE 3 Lite 5G بأداء جبار، مصممة لتلبية توقعات الأداء للمستخدمين المعاصرين، يأتي هاتف iQOO Z7، بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 920 والذي يوفر تجربة لعب جيدة ومهام متعددة.

وبالمقارنة، يعمل هاتف Nord CE 3 Lite، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 695 5G، والذي يتمتع بميزة طفيفة من حيث الكفاءة الشاملة ومعالجة الرسوميات.

يوفر كلا المعالجين دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، وفيما يتعلق بالذاكرة والتخزين، يقدم كلا الطرازين تكوينات مختلفة، حيث يقدم Nord CE 3 Lite خيارا بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام وذاكرة داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، وبالمقارنة يوفر iQOO Z7، رامات بسعة 6 أو 8 جيجابايت مقترنة بذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت، مما يلبي احتياجات المستخدمين واللاعبين الأكثر تطلبا.

iQOO Z7 5G

الكاميرا:

يحتوي كل من هاتف iQOO Z7 وOnePlus Nord CE 3 Lite 5G، على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، ويحتوي إعداد الكاميرا الخلفية لهاتف iQOO Z7 على عدسة رئيسية مزودة بمستشعر Samsung GW3 بدقة 64 ميجابكسل مع كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

في حين يحتوي جهاز وان بلس Nord CE 3 Lite على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، مزودة بمستشعر Samsung HM6، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة لبيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويتمتع قسم الكاميرا المزدوجة بهاتف فيفو ببعض الميزات الإضافية مثل دعم تقنية التثبيت البصري للصورة OIS وتسجيل فيديو 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وهي ميزات يفتقر إليها منافسه Nord CE 3 Lite.

Nord CE 3 Lite

البطارية:

يحتوي هاتف Nord CE 3 Lite على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 67 وات، في حين يتميز iQOO Z7 ببطارية أصغر بسعة 4500 مللي أمبير مع شحن بقوة 44 وات.

ويعمل كلا الهاتفين بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة فيفو FunTouch وواجهة وان بلس OxygenOS، وسيتلقى كلا الجهازين عامين من ترقيات نظام التشغيل أندرويد وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.

iQOO Z7

السعر:

يتوفر هاتف فيفو iQOO Z7 5G، للبيع في مصر مقابل سعر 12.650 جنيها مصريا، للإصدار بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلي، بينما يتوفر هاتف وان بلس Nord CE 3 Lite، مقابل سعر 19.950 جنيها مصريا، للطراز بسعة 8 رام + 128 جيجابايت.