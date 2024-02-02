تشتري ريلمي 12 برو ولا Realme GT 5 Pro.. مقارنة هتعرفك الفرق

في عالم الهواتف الذكية، حيث تتطور التكنولوجيا بوتيرة مذهلة، حققت ريلمي Realme علامة مميزة بأجهزتها المبتكرة والغنية بالميزات، وهو ما يمنحنا فرصة في إجراء مقارنة تفصيلية بين اثنين من أبرز هواتفها وهم: Realme GT 5 Pro و ريلمي 12 برو.

مقارنة بين Realme GT 5 Pro و ريلمي 12 برو

تهدف هذه المقالة إلى تقديم مقارنة مفصلة لهذين الجهازين، تغطي جميع الجوانب مثل التصميم والشاشة والأداء وإمكانيات الكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية، لمعرفة الفرق بين مواصفات ونقاط البيع الفريدة لكل من ريلمي 12 برو و Realme GT 5 Pro.

التصميم:

نقطة الاتصال الأولى لتفاعل المستخدم مع أي هاتف ذكي هي تصميمه وبنائه، يتميز كل من ريلمي 12 برو و Realme GT 5 Pro، بنفس لغة التصميم تقريبا مع جزيرة كاميرا دائرية الشكل ولكن مع اختلافات واضحة، يوفر Realme GT 5 Pro، بأبعاد 161.7 × 75.1 × 9.2 مليميتر ووزن 218 جراما، إحساسا مدمجا ومريحا، ويجمع تصميمه بين الأناقة والعملية.

وبالمقارنة يتميز هاتف ريلمي 12 برو بتصميم أخف وزنا، حيث يصل وزنه إلى 190 جراما وتبلغ أبعاده 161.5 × 74 × 8.8 مليمتر، فهو يتميز بظهر بلاستيكي وإطار من الألومنيوم، مما يمنحه إحساسا عصريا ومتينا.

ريلمي 12 برو

الشاشة:

تعد الشاشة جانبا مهما لأي هاتف ذكي، ويتفوق كل من Realme GT 5 Pro وريلمي 12 برو في هذا القسم أيضا، يتميز Realme GT 5 Pro، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة، بجودة عرض Full HD+، تبلغ دقتها 1264 × 2780 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 144 هرتز، توفر هذه الشاشة ألوانا نابضة بالحياة وألوانا سوداء عميقة، مما يجعلها مثالية لاستهلاك الوسائط والألعاب.

ويوفر هاتف ريلمي 12 برو، شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض Full HD+، تبلغ دقتها 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومليار لون، تعد هذه الشاشة الكبيرة عالية الدقة مثالية لتجربة وسائط غامرة وألعاب واضحة ومهام يومية شاقة.

Realme GT 5 Pro

المعالج والذاكرة:

يعمل كلا الجهازين بواسطة معالجات كوالكوم، يتم تشغيل هاتف ريلمي Realme GT 5 Pro، بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 3، وهو عبارة عن مجموعة شرائح ثماني النواة تعمل بتردد 3.3 جيجا هرتز، يقدم أداءً من الدرجة الأولى، وقادر على التعامل مع التطبيقات الصعبة والمهام المتعددة بسهولة.

وفيما يعمل هاتف ريلمي 12 برو، بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 6 Gen 1، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، وهو عبارة عن مجموعة شرائح ثماني النواة تعمل بتردد 2.2 جيجاهرتز، الذي يوفر قوة وأداء وكفاءة فائقة السرعة، سواء كنت تمارس الألعاب أو البث أو تقوم بمهام متعددة، يستطيع هذا المعالج التعامل مع كل ذلك بسهولة.

وفيما يتعلق بالذاكرة والتخزين، يقدم كلا الطرازين تكوينات مختلفة، حيث يوفر هاتف Realme GT 5 Pro ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 16 جيجابايت، وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلي، مما يلبي احتياجات المستخدمين واللاعبين الأكثر تطلبا.

وبالمقارنة يوفر هاتف ريلمي 12 برو، ذاكرة وصول عشوائي رام أقل بسعة 8 جيجابايت وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة التخزين، مما يضمن أداءً سلسا وفعالا عبر التطبيقات المختلفة.

ريلمي 12 برو

الكاميرا:

إعدادات الكاميرا على كلا الهاتفين جديرة بالملاحظة، يتميز هاتف Realme GT 5 Pro بنظام كاميرا ثلاثي مزود بمستشعر أساسي بدقة 50 + 50+ 8 ميجابكسل، مما يوفر خيارات تصوير متعددة الاستخدامات، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

ويتميز هاتف ريلمي 12 برو، أيضا بإعداد كاميرا ثلاثية متعددة الاستخدامات، بما في ذلك مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 32 ميجابكسل، ومستشعر ثلاثي بدقة 8 ميجابكسل، تكمله كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

Realme GT 5 Pro

البطارية:

يعد أداء البطارية أمرا بالغ الأهمية، ويتفوق كلا الجهازين في هذا المجال، تم تجهيز Realme GT 5 Pro ببطارية بسعة 5400 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات، مما يضمن إعادة شحن الجهاز في وقت أسرع.

بينما يحزم هاتف ريلمي 12 برو، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مدعومة بميزة الشحن السريع بقدرة 67 وات، هذا المزيج مناسب تماما للاستخدام المكثف وإعادة الشحن السريع.

ريلمي 12 برو

السعر:

يتوفر هاتف ريلمي Realme GT 5 Pro، مقابل سعر 460 دولار (أي ما يعادل 15.441 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت، بينما يبلغ سعر هاتف ريلمي 12 برو، في الهند حوالي 315 دولار (أي ما يعادل 9.745 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت.

يقدم هاتف ريلمي Realme GT 5 Pro مزيجا متوازنا من الأسلوب والأداء وقدرات الكاميرا، مما يجعله منافسا قويا للمستخدمين الذين يقدرون تجربة الهاتف الذكي الشاملة، وهو يتفوق في أداء الكاميرا وعمر البطارية والشحن السريع.

وبالمقارنة، يوفر هاتف ريلمي 12 برو، حزمة من المواصفات الرائعة ضمن الفئة المتوسطة، مع شاشته الفائقة وأداء المعالج وكاميراته المتطورة مقابل سعر منافس، فهو يتميز بقدرات عرض ومعالج أفضل.