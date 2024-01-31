موبايلات الغلابة.. مقارنة بين ريلمي نوت 50 وتكنو Spark Go 2024

في سوق الهواتف الذكية المعاصرة، يقوم المستهلكون المميزون باستمرار بتقييم عدد لا يحصى من الخيارات المتاحة، حيث يقدم كل جهاز مجموعة فريدة من الميزات والقدرات، المصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم المختلفة، ولكن مع الارتفاع الحالي للأسعار يصعب على المستخدم الحصول على هاتف جيد مقابل سعر رخيص.

وفي هذا السياق، سنوضح لك فيما يلي مقارنة تفصيلية بين أرخص هاتفين بالسوق وهم ريلمي Realme Note 50 و تكنو Spark Go 2024، ستتعمق فيها في الجوانب المختلفة لكلا الهاتفين مثل التصميم والعرض والأداء والكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية، مما يوفر نظرة عامة شاملة على ما يقدمه كل جهاز.

مقارنة بين ريلمي نوت 50 و تكنو Spark Go 2024

التصميم:

تصميم الهاتف الذكي هو أكثر من مجرد مظهره؛ يتعلق الأمر بما يشعر به الجهاز في يدك ومتانته وقدرته على تحمل الظروف القاسية اليومية، يتميز هاتف ريلمي Realme Note 50 بتصميم ثنائي اللون تبلغ أبعاده 167.2 × 76.7 × 8 مليميتر ووزن 186 جراما، يتميز الجزء العلوي بنظام كاميرا مزدوج بتصميم لامع، مع هيكل مصنوع من البلاستيك، إحدى الميزات البارزة في الهاتف هي شهادة IP54، والتي تؤكد أن الهاتف مقاوم للغبار ورذاذ الماء.

وبالمقارنة، يتميز هاتف تكنو Spark Go، بتصميم أنيق مع خلفية بلاستيكية تبدو مثل الزجاج تبلغ أبعاده 163.7 × 75.6 × 8.6 مليميتر ووزن 192 جراما، وكاميرا خلفية مزدوجة تم دمجها بسلاسة مع خلفية الهاتف، يشبه تصميمها جزيرة كاميرا هواتف آيفون.

مقارنة بين ريلمي نوت 50 و تكنو Spark Go 2024

الشاشة:



تعد الشاشة عنصرا مهما في أي هاتف ذكي، حيث تعمل بمثابة الواجهة الأساسية للتفاعل، يتميز كلا الهاتفين بشاشات من نوع IPS LCD عالية الدقة 720 × 1600 بكسل، ويتميز هاتف ريلمي Realme Note 50 بشاشة أكبر بقياس 6.74 بوصة مقارنة بشاشة تكنو Spark Go بقياس 6.56 بوصة.

يدعم كلا الجهازين ميزة الجزيرة الديناميكية مشابهة لتلك الموجودة بهواتف آيفون حيث تعرض الإشعارات وبعض مؤشرات الحالة في رسوم متحركة رائعة حول شق الكاميرا الأمامية، تطلق ريلمي على هذه الميزة اسم Mini Capsule، بينما تسميها تكنو Dynamic Port، تدعم كلتا الشاشتين أيضا معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، مما يمنح الهواتف القليل من السلاسة.

مقارنة بين ريلمي نوت 50 و تكنو Spark Go 2024

المعالج والذاكرة:

يعمل كلا الجهازين بواسطة معالجات شركة يونيسوك الصينية، تم تطوير كلاهما بدقة تصنيع 12 نانومتر، فإن الاختلافات تكمن في سرعات الأداء الخاصة بهما، يستخدم هاتف تكنو Spark Go معالج Unisoc T606 بسرعة ساعة تبلغ 1.6 جيجاهرتز، فيما يستخدم جهاز ريلمي Realme Note 50 مجموعة شرائح أحدث بكثير، حيث يتميز معالج Unisoc Tiger T6122 بسرعة ساعة أعلى تبلغ 1.8 جيجا هرتز.

وفيما يتعلق بالذاكرة والتخزين، يقدم كلا الطرازين تكوينات مختلفة، حيث يوفر هاتف Realme Note 50 ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 64 جيجابايت، وبالمقارنة يوفر هاتف تكنو Spark Go، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت وما يصل إلى 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلي.

تكنو Spark Go 2024

الكاميرا:

في عالم اليوم الذي يتمحور حول وسائل التواصل الاجتماعي، غالبا ما تكون قدرات كاميرا الهاتف الذكي عاملا حاسما للعديد من المستخدمين، يتميز كلا الهاتفين بأنظمة كاميرا خلفية مزدوجة مع كاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل، أما بالنسبة لصور السيلفي، فإن جهاز Spark Go يتمتع بدقة أعلى تبلغ 8 ميجابكسل، مقارنة بكاميرا السيلفي الموجودة في هاتف Realme Note 50 والتي تبلغ دقتها 5 ميجابكسل.

Realme Note 50

البطارية:

يعد عمر البطارية جانبا مهما للمستخدمين الذين يعتمدون على أجهزتهم طوال اليوم، ويحتوي كلا الهاتفين على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدوم بطارية تكنو Spark Go لفترة أطول بلغت 18 ساعة و13 دقيقة، بينما وصل عمر بطارية Realme Note 50 إلى 17 ساعة و10 دقائق.

وبالنسبة للشحن، فكلا الجهازين يدعمان معدل الشحن بقدرة 10 وات عبر منفذ USB.

تكنو Spark Go 2024

السعر:



يتوفر هاتف ريلمي Realme Note 50، مقابل سعر حوالى 65 دولار (أي ما يعادل 2000 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 4 + 64 جيجابايت، بينما يتوفر هاتف تكنو Spark Go 2024، مقابل سعر حوالي 80 دولار (أي ما يعادل 2.468 جنيه مصري)، للطراز بسعة 3 + 64 جيجابايت.

بشكل تنافسي، يقدم كلا الهاتفين مجموعة فريدة من الميزات والقدرات، يوفر كلاهما حزمة من المواصفات الرائعة ضمن الفئة الاقتصادية، مما يمنح المستخدمين مزيجا متوازنا من الأسلوب والأداء وقدرات الكاميرا المناسب لهذه الفئة السعرية.

