وحوش الكاميرا والأداء.. مقارنة بين أوبو Find X7 Ultra وشاومي 14 برو

في عالم الهواتف الذكية، حيث يلتقي الابتكار والتكنولوجيا، يبرز هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro وهاتف أوبو الجديد Find X7 Ultra، كأمثلة رائعة لما يمكن أن تحققه تكنولوجيا الهاتف المحمول الحديثة، وخلال هذه المقارنة سنتعمق في الاختلافات الدقيقة والميزات الفريدة لهذين الجهازين الرائدين، من خلال تقديم منظور تفصيلي حول تصميمهما وشاشتهما وأدائهما وقدرات الكاميرا وعمر البطارية والقيمة الإجمالية.

مقارنة بين أوبو Find X7 Ultra وشاومي Xiaomi 14 Pro

التصميم:

يتميز هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، بتصميم أنيق بأبعاد 161.4 × 75.3 × 8.5 مليميتر ووزن 223 جرام، فهو يوفر مظهرا عصريا وأنيقا، مع جودة بناء تشعرك بالفخامة والمتانة، ويضمن التصميم المريح قبضة مريحة، مما يجعله سهل الاستخدام للاستخدام الممتد.

من ناحية أخرى، يتميز هاتف أوبو Find X7 Ultra، بأبعاده الأنيقة التي تبلغ 164.3 × 76.2 × 9.5 مليميتر ووزنه 221 جراما، كما أنه يتميز بواجهة أمامية وخلفية زجاجية مع إطار من الألومنيوم، مما يمنحك إحساسا بالأناقة العصرية، مع جودة بناء توازن بين المتانة والجماليات.

Xiaomi 14 Pro

الشاشة:

بالانتقال إلى الشاشة، يأتي هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro بشاشة أصغر قليلا من نوع AMOLED بقياس 6.73 بوصة، وتوفر جودة عرض Quad HD+ تبلغ 1440 × 3200 بكسل، وينتج عن ذلك صور واضحة ونابضة بالحياة بشكل لا يصدق، مما يجعلها مثالية لاستهلاك الوسائط والألعاب.

وبالمقارنة، يتميز هاتف أوبو Find X7 Ultra، بشاشة من نوع LTPO AMOLED، يبلغ قياسها 6.82 بوصة، توفر دقة عرض Quad HD+، تبلغ 1440 × 3168 بكسل، مما يضمن مرئيات واضحة وحيوية، وتعد شاشة عالية الدقة هذه بمثابة متعة للعيون، حيث توفر وضوحا لا مثيل له واستنساخا للألوان.

Find X7 Ultra

المعالج:

تحت الغطاء، يتم تشغيل هذين الجهازين بواسطة أحدث معالجات كوالكوم في السوق، يعد معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، مما يجعلهم يقدمان نفس الأداء العالي وكفاءة فائقة السرعة للتعامل مع التطبيقات الصعبة والمهام المتعددة، سواء كنت تمارس الألعاب أو البث أو تقوم بمهام متعددة، يستطيع هذا المعالج التعامل مع كل ذلك بسهولة.

ومن ناحية أخرى، يأتي كل من Find X7 Ultra و Xiaomi 14 Pro، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، بينما يقدم هاتف شاومي خيارات تخزين داخلي أكبر بسعة 256 أو 512 أو 1 تيرابايت، فيما يوفر هاتف أوبو الجديد خيارين تخزين فقط بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

Xiaomi 14 Pro

الكاميرا:

تعد قدرات الكاميرا جانبا مهما في الهواتف الذكية الحديثة، ويتألق كل من Find X7 Ultra وXiaomi 14 Pr في هذا الصدد، ويتميز هاتف أوبو الرائد Find X7 Ultra بإعداد كاميرا رباعية متعددة الاستخدامات، تضم عدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 2.8x، وعدسة مقربة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع زووم بصري 6x، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، توفر كل عدسة تصويرا عالي الدقة ومجموعة من الميزات لسيناريوهات التصوير المختلفة.

وبالمقارنة، يتميز هاتف Xiaomi 14 Pro بإعداد كاميرا ثلاثية جميعها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، مما يوفر تنوعا في التصوير الفوتوغرافي، تعتبر فتحة الكاميرا الرئيسية المتغيرة f/1.4-4.0 جديرة بالملاحظة بشكل خاص، مما يسمح بأداء استثنائي في ظروف الإضاءة المختلفة.

Find X7 Ultra

البطارية:

يعد عمر البطارية عاملا حاسما آخر في اختيار الهاتف الذكي، ويأتي هاتف أوبو Find X7 Ultra مزودا ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مدعومة بإمكانيات الشحن السريع بقدرة 100 وات، والتي يمكنها شحن البطارية بالكامل في غصون 26 دقيقة فقط، مما يضمن أن الهاتف يمكن أن يستمر طوال يوم من الاستخدام المكثف ويمكن إعادة شحنه بسرعة عند الحاجة.

من ناحية أخرى، يعمل هاتف شاومي 14 برو ببطارية بسعة 4880 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات، وهذا يضمن أوقات شحن سريعة وعمر بطارية يمكن أن يدوم بسهولة خلال يوم من الاستخدام المكثف.

شاومي 14 برو

السعر:

ومن حيث السعر، يتوفر هاتف أوبو Find X7 Ultra، للبيع في الصين مقابل سعر حوالي 845 دولار (أي ما يعادل 26.072 جنيها مصريا) للنسخة بسعة 12 رام + 256 جيجابايت، على الرغم من تسعيره في الفئة المتميزة، فهو يوفر حزمة من المواصفات أكثر توازنا مع شاشته الفائقة وأداء المعالج، فبالنسبة لأولئك الذين يقدرون شاشة من الدرجة الأولى، يعد هاتف OPPO Find X7 Ultra خيارا ممتازا.

ويتوفر هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro في الأسواق العالمية مقابل سعر يبدأ من 750 دولار (أي ما يعادل 23.219 جنيها مصريا)، يتفوق هذا الهاتف عن منافسه في إمكانات الكاميرا وجودة العرض والشحن السريع.

ويمثل كلا الهاتفين قمة تكنولوجيا الهواتف الذكية، حيث يتمتع كل منهما بنقاط قوة فريدة، مما يضمن حصول المستخدمين على بعض من أفضل ما يقدمه عالم الهاتف المحمول.