تشتري أوبو فايند إكس 7 ولا Find X7 Ultra.. مقارنة هتكشفلك الفرق

يعد أوبو فايند إكس 7 و Find X7 Ultra، هما هاتفان ذكيان متطوران أعلنتهما شركة أوبو OPPO الصينية مؤخرا، يوفر كلا الطرازين ميزات مماثلة مثل دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وشاشات LTPO AMOLED وكاميرات عالية الدقة وقدرات شحن سريع، ومع ذلك، هناك اختلافات ملحوظة من حيث المعالج وإعداد الكاميرا والتصميم.

مقارنة بين أوبو فايند إكس 7 و Find X7 Ultra

تهدف هذه المقالة إلى تقديم تحليل مفصل لهذين الجهازين، يغطي جميع الجوانب مثل التصميم والعرض والأداء وإمكانيات الكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية، مما يمنحك نظرة شاملة للمواصفات والميزات الفريدة لكلا منهما، لمعرفة أين منهم يستحق الشراء.

التصميم:



تبلغ أبعاد هاتف أوبو فايند إكس 7 حوالي 162.7 × 75.4 × 8.7 مليميتر، ويزن 202 جراما، يتميز بواجهة أمامية وخلفية زجاجية مع إطار من الألومنيوم، وهو متوفر بخيارات ألوان متعددة منها الأسود والأزرق الداكن والبني الفاتح والأرجواني.

ومن ناحية أخرى، تبلغ أبعاد هاتف Find X7 Ultra حوالي 164.3×76.2×9.5 مليميتر، ويزن 221 جراما، كما أنه يتميز بواجهة أمامية وخلفية زجاجية مع إطار من الألومنيوم، ومتوفر بخيارات ألوان هي الأسود والأزرق الداكن والبني الفاتح.

ويتمتع كلا الطرازين بواجهة أمامية وخلفية زجاجية مع إطار من الألومنيوم، ولكن يتميز إصدار Find X7 Ultra بحجم أكبر قليلا وأثقل من شقيقه Find X7.

أوبو Find X7 Ultra

الشاشة:

يتميز كلا الطرازين بشاشات من نوع LTPO AMOLED، بمعدل تحديث 120 هرتز، تدعم كلاهما تقنية Dolby Vision وHDR10+، وسطوع عالي، يحتوي كلا الهاتفين على شاشات مماثلة ذات معدلات تحديث عالي، ولكن يحتوي هاتف أوبو فايند إكس 7 على شاشة بقياس 6.78 بوصة وبدقة 1264 × 2780 بكسل، وبالمقارنة يحتوي هاتف Find X7 Ultra على شاشة أكبر قليلا بقياس 6.82 بوصة، بدقة أعلى تبلغ 1440 × 3168 بكسل.

Find X7

المعالج:

يحتوي كلا الطرازين على معالجات عالية الأداء وقدرات بطارية كبيرة، يتم تشغيل هاتف Find X7 Ultra بمعالج كوالكو الرائد Snapdragon 8 Gen 3، ويأتي مع خيارات بسعة 12 أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام.

وبالمقارنة، يتم تشغيل هاتف Find X7 بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 9300 ويأتي مع خيارات لذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، يعمل كلا الهاتفين بواجهة المستخدم الأحدث من أوبو ColorOS 14، المستندة على نظام التشغيل Android 14.

Find X7 Ultra

البطارية:

يحتوي هاتف أوبو Find X7، على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم إمكانية الشحن السلكي السريع بقدرة 100 وات، وبالمقارنة، يحزم طراز Find X7 Ultra أيضا بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100 وات، والتي يمكنها شحن البطارية بالكامل في غصون 26 دقيقة فقط، ولكن يتميز إصدار Ultra بدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات والشحن العكسي بقدرة 10 وات.

Find X7

الكاميرا:

يحتوي هاتف Find X7 على إعداد كاميرا ثلاثي، بما في ذلك عدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، كما يتميز بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

وبالمقارنة، يتمتع هاتف Find X7 Ultra بإعداد أفضل للكاميرا رباعية العدسات، تضم عدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 2.8x، وعدسة مقربة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع زووم بصري 6x، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، كما يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، لذا يحصل Find X7 Ultra على عدسة تقريب إضافية ذات قدرات تكبير بصري أعلى مقارنة بـ Find X7.

Find X7 Ultra

السعر:

طرحت أوبو هاتف Find X7، في الصين مقابل سعر 565 دولار (أي ما يعادل 17.433 جنيها مصريا)، للإصدار الأساسي بسعة 12 رام + 256 جيجابايت، فيما يبلغ سعر الطراز الفاخر Find X7 Ultra، حوالي 845 دولار (أي ما يعادل 26.072 جنيها مصريا) للنسخة بسعة 12 رام + 256 جيجابايت.

Find X7

الخلاصة:

يوفر هاتف أوبو Find X7 خيارا أكثر إحكاما خفيف الوزن، فهو مناسب بالنسبة للمستخدمين الذين يعطون الأولوية لعامل الشكل الأصغر، أو المستخدمين الذين يفضلون هاتفا ذكيا بشاشة عالية الجودة وأداء قوي وإعداد كاميرا مميز.

ومن ناحية أخرى، يعد هاتف أوبو Find X7 Ultra جهازا أكبر حجما وأثقل وزنا، كما أنه مزودا بنظام كاميرا أكثر تقدما، مما يجعله مثاليا للمستخدمين الذين يمنحون الأولوية لقدرات التصوير الفوتوغرافي، كما أنه يوفر إعدادات شحن مختلفة سلكيا ولاسلكيا.

بشكل عام، يوفر كلا الطرازين ميزات رائعة وأداء قوي ينافس أقوى هواتف الفئة الرائدة، ويلبي تفضيلات واحتياجات المستخدمين المختلفة.