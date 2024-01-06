وحوش الكاميرا والأداء.. مقارنة بين شاومي 14 برو ونوبيا Nubia Z60 Ultra

أطلقت شاومي هاتفها الجديد Xiaomi 14 Pro في الربع الأخير من عام 2023، وهو يعد أحد الهواتف الأولى التي تعمل بالجيل الثالث من معالجات كوالكوم الرائدة، كما أنه أحد أهم الهواتف الرائدة في السوق التي تتميز بإمكانات كاميرا فائقة، ولمنافسه هذا الهاتف العملاق قامت العلامة التجارية نوبيا Nubia التابعة لشركة ZTE، بإطلاق هاتف Nubia Z60 Ultra، الذي يعد منافسا قويا لهاتف شاومي من حيث الأداء والكاميرا أيضا.

ولمعرفة أي من الهاتفين أفضل من منافسه، سنعرض لك في هذه المقارنة تحليلا مفصلا بين المواصفات الرئيسية لهاتف شاومي 14 برو وهاتف Nubia Z60 Ultra، كأحدث الهواتف الرائدة في السوق، حيث سنقارن بين التصميم والشاشة والأداء والبرامج وأنظمة الكاميرا وعمر البطارية والقيمة الإجمالية المقترحة، من أجل تقييم الإمكانات التي يقدمها كل جهاز.

مقارنة بين شاومي 14 برو ونوبيا Nubia Z60 Ultra

التصميم:



من المؤكد أن تصميم هاتف Nubia Z60 Ultra أكثر جاذبية من هاتف Xiaomi 14 Pro، على الرغم من أنه الهاتف أكبر في الأبعاد التي تبلغ 164 × 76.4 × 8.8 مليميتر ويزن حوالى 246 جرام، فهو يتميز بشاشة بدون إطارات تقريبا وبدون أي انقطاع مرئي للكاميرا الأمامية لأنها مخفية أسفل الشاشة، علاوة على ذلك، فهو متوفر بتمصم أنيق وألوان مختلفة مستوحاة من لوحة فان جوخ الشهيرة.

من ناحية أخرى، يعد هاتف Xiaomi 14 Pro أنحف وأخف وزنً، كما أنه أكثر إحكاما من منافسه، بأبعاد تبلغ 161.4 × 75.3 × 8.5 مليميتر و وزن حوالي 223 جرام، وهو يتميز بإطار مصنوع من التيتانيوم يعمل على تحسين مقاومة السقوط والخدوش، كلا الهاتفين مقاومان للماء وفقا لمعيار IP68.

Xiaomi 14 Pro

الشاشة:



تعد الشاشة جانبا مهما في أي هاتف ذكي، يتميز هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.73 بوصة، وبدقة Quad HD+، تبلغ 1440 × 3200 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، ودعم تقنية Dolby Vision، وذروة سطوع تبلغ 3000 شمعة في المتر المربع، وشهادة HDR10+، و 68 مليار لون، مما يجعلها توفر مرئيات نابضة بالحياة وحادة وغامرة.

وبالمقارنة، يأتي هاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra، مع شاشة أقل جودة من نوع AMOLED يبلغ قياسها 6.8 بوصة، بجودة عرض Full HD+، بدقة 1116 × 2480 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومليار لون، وشهادة HDR10+، وذروة سطوع تبلغ 1500 شمعة في المتر المربع، تعمل هذه الشاشة الكبيرة على تعزيز سلاسة التمرير وتشغيل الوسائط بجودة عالية، كما أنها توفر مرئيات سلسة وحيوية.

Nubia Z60 Ultra

المعالج والذاكرة:

يتم تشغيل Nubia Z60 Ultra وXiaomi 14 Pro بواسطة منصة الهاتف المحمول Snapdragon 8 Gen 3 المذهلة، وهي عبارة عن مجموعة شرائح ثماني النواة مصممة بعملية إنتاج 4 نانومتر وتعمل بتردد أقصى يبلغ 3.3 جيجا هرتز، ويقترن بوحدة معالجة مركزية Cortex X4، ومجموعة بها 5 وحدات معالجة مركزية Cortex A720، ومجموعة بها وحدتي معالجة Cortex A520، ووحدة معالجة رسوميات Adreno 750.

وبالنسبة للذاكرة، يوفر هاتف Nubia Z60 Ultra ما يصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 4.0، بينما يقدم هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائيرام، يعمل كلا الهاتفين بنظام التشغيل Android 14 خارج الصندوق.

Xiaomi 14 Pro

الكاميرا:

يحتوي هاتف Xiaomi 14 Pro على قسم كاميرا متميز، تم تصميمه بالتعاون مع Leica ويتضمن ثلاثة عدسات، تضم كاميرا رئيسية مزودة بمستشعر Sony LYT-900 بدقة 50 ميجابكسل وفتحة بؤرية متغيرة، ومنظار بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.2x، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل.

وبالمقارنة، يحتوي هاتف Nubia Z60 Ultra على نفس الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ولكن مع منظار أقل دقة 64 ميجابكسل وبدون فتحة بؤرية متغيرة، يمكنك أيضًا الحصول على مستشعر فائق الدقة بدقة 50 ميجابكسل.

وبالنسبة للكاميرا الأمامية يحتوي هاتف نوبيا على عدسة بدقة 12 ميجابكسل، ويتفوق هاتف شاومي عليه بوجود عدسة إمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

Nubia Z60 Ultra

البطارية:

أكبر ميزة في هاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra هي البطارية، فهو مزود بوحدة بسعة 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، ومن ناحية أخرى، يحزم هاتف Xiaomi 14 Pro بطارية أصغر بسعة 4880 مللى أمبير، تشحن بشكل أسرع بقدرة 120 وات، كما أنه يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

Xiaomi 14 Pro

السعر:



يتوفر هاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra، مقابل سعر يبدأ من 720 دولار (أي ما يعادل 22 ألف جنيه مصري)، ويقدم مزيجا متوازنا من الأسلوب والأداء وقدرات الكاميرا، مما يجعله منافسا قويا للمستخدمين الذين يقدرون تجربة الهاتف الذكي الشاملة.

بينما تبلغ تكلفة هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro حوالى 680 دولار (أي ما يعادل 20.859 جنيها مصريا)، والذي يتميز بمواصفات عالية المستوى، تضم نظام كاميرا قوي يلبي احتياجات عشاق التصويرالذين يبحثون عن الميزات المتطورة وأفضل أداء.