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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تشتري ريلمي GT 5 ولا هونر Honor 90 GT.. مقارنة هتكشفلك الفرق

مقارنة بين ريلمي
مقارنة بين ريلمي Realme GT 5 وهونر Honor 90 GT

يتنافس مصنعو الهواتف الذكية باستمرار على المركز الأول في مجال الابتكار والأداء، في هذه المقارنة الشاملة، سنتعمق في مميزات اثنين من المنافسين البارزين هما : هاتف ريلمي الجديد Realme GT 5 وهاتف هونر المميز Honor 90 GT.

مقارنة بين ريلمي Realme GT 5 وهونر Honor 90 GT

تهدف هذه المقالة إلى تقديم تحليل مفصل لهذين الجهازين، يغطي جوانب مثل التصميم والعرض والأداء وإمكانيات الكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية، مما يمنحك نظرة شاملة للمواصفات والميزات الفريدة لكل من هاتف ريلمي Realme GT 5 وهونر Honor 90 GT.

 

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التصميم:

نقطة الاتصال الأولى لتفاعل المستخدم مع أي هاتف ذكي هي تصميمه وبنائه، يتميز هاتف Realme GT 5، الذي تبلغ أبعاده 163.1 × 75.4 × 8.9 مليمتر ويزن حوالى 205 جرام، وتتميز اللوحة الخلفية اللامعة التي تخلق عمقا بصريا بوحدة كاميرا مصفوفة بشكل فريد والتي تضيف لمسة من الحداثة.

وبالمقارنة، يتميز هاتف هونر Honor 90 GT، بتصميم أصغر حجما فهو أنحف وأخف وزنا، ويأتي بإطارات أضيق حول الشاشة، تبلغ أبعاده 161 × 74.2 × 7.9 ملميتر ويزن 185 جراما، مما يجعله مريحا للاستخدام بيد واحدة.

Honor 90 GT

الشاشة:
 

تعد الشاشة جانبا حاسما من تجربة المستخدم للهاتف، تم تجهيز هاتف Realme GT 5 بشاشة من نوع AMOLED يبلغ قياسها 6.74 بوصة، تتميز بدقة تبلغ 1240 × 2772 بكسل، مما يجعلها لوحة مميزة مفيدة خاص في استهلاك الوسائط والألعاب، إن وضوح الشاشة، بسبب كثافة البكسل العالية، يجعل كل شيء بدءًا من النص وحتى الصور واضحًا وممتعًا للعرض.

يحتوي هاتف هونر Honor 90 GT على شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، وبدقة 1.5K تبلغ 1200 × 2664 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وشهادة HDR، وذروة سطوع تبلغ 2600 شمعة في المتر المربع، تحتوي الشاشة على قارئ بصمات الأصابع داخل الشاشة، وهي سمات تعزز تجربة المشاهدة بشكل كبير.

Realme GT 5

المعالج والذاكرة:

يتمتع هاتف Realme GT 5 بأداء جبار، مصمم لتلبية توقعات الأداء للمستخدمين المعاصرين، فهو يعمل بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، وهو عبارة عن مجموعة شرائح أكثر تقدما قليلا مع وحدة معالجة مركزية ثماني النواة يمكنها الوصول إلى سرعات تصل إلى 3.2 جيجاهرتز، تم تصميم هذا المعالج لتحقيق الأداء العالي، مما يجعل الجهاز قادرا بشكل استثنائي على التعامل مع المهام الصعبة.

ويتمتع Realme GT 5، بذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ سعتها 12 أو 16 جيجابايت، مما يوفر مساحة إضافية لتشغيل تطبيقات وخدمات متعددة في وقت واحد، بالإضافة إلى خيارات تخزين محتلفة تبلغ 256 أو 512 جيجابايت، مما يمنحك مساحة تخزين كبيرة لحفظ كمية ضخمة من المحتوى دون القلق بشأن نفاد المساحة.

وبالمقارنة، يتم تشغيل هاتف هونر Honor 90 GT، بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، والتي تعد أفضل معالجات بالسوق تم تصميمها باستخدام عملية إنتاج تبلغ 4 نانومتر ولديها بنية ثماني النواة بما في ذلك وحدة المعالجة المركزية Cortex X3 التي تعمل بتردد أقصى يبلغ 3.2 جيجا هرتز، ووحدتي CPU Cortex A715 تعمل بسرعة 2.8 جيجا هرتز، ووحدتي Cortex A710 تعمل بسرعة 2.8 جيجا هرتز، وثلاث وحدات معالجة مركزية Cortex A510 تعمل بسرعة 2 جيجا هرتز، ومقترن بمعالج رسوميات من نوع Adreno 740.

ويتميز هاتف هونر Honor 90 GT، بما يصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، ويأتي بسعة تخزينية ضخمة تصل إلى 1 تيرابايت.

Honor 90 GT

الكاميرا:


غالبا ما يكون نظام الكاميرا في الهاتف الذكي عاملا حاسما للعديد من المستهلكين، يقدم هاتف ريلمي Realme GT 5 مجموعة الكاميرات الثلاثية، التي تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، توفر مجموعة من إمكانيات التصوير الفوتوغرافي، مثل وضع النجوم للتصوير الفلكي، والبوكيه الديناميكي لتأثيرات التركيز الفني، والوضع الاحترافي الشامل للتحكم اليدوي، على تشجيع المستخدمين على استكشاف جوانبهم الإبداعية، وتتألق كاميرا السيلفي بدقة 16 ميجابكسل بدقة أعلى وخوارزميات ذكية تعمل على تحسين ملامح الوجه للحصول على لقطات جاهزة للوسائط الاجتماعية.

وبالمقارنة، يحتوي هاتف هونر Honor 90 GT على قسم كاميرا أكثر إثارة للاهتمام، فهو يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم ميزة التثبيت البصري OIS، و كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ويحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

Realme GT 5

البطارية:

تعد البطارية مصدر الطاقة لأي هاتف ذكي، تم تجهيز هاتف Realme GT 5 ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5240 مللي أمبير في الساعة، مما يضمن الاستخدام الممتد حتى للمستخدمين الأكثر تطلبا، ولكن الميزة الحقيقية هي دعم الشحن السريع بقدرة 150 وات، وهو أحد أسرع الشحنات في السوق، وهو قادر على شحن الهاتف من 0 إلى 100% في وقت قصير بشكل مثير للإعجاب.

تم تجهيز هاتف هونر Honor 90 GT ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 100 وات، وهذا يجعل الهاتف خيارا متميزا للمستخدمين الذين يعطون الأولوية لعمر البطارية وقدرات الشحن السريع.

Honor 90 GT

السعر:

 

غالبا ما يكون جانب السعر هو المحدد النهائي للعديد من المشترين، يبدأ سعر هاتف ريلمي Realme GT 5، من 450 دولار (أي ما يعادل 13.900 جنيه مصري)، بينما يتوفر هاتف Honor 90 GT في الصين مقابل سعر يبدأ من 350 دولار (أي ما يعادل 10.782 جنيها مصريا).

ريلمي Realme GT 5 هونر Honor 90 GT مقارنة مقارنة موبايلات

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