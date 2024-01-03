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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص هواتف 5G.. مقارنة بين شاومي POCO M6 وريلمي Realme C67

مقارنة بين شاومي
مقارنة بين شاومي POCO M6 وريلمي Realme C67

انتهى عام 2023 ليس فقط بالعديد من الهواتف الرائدة الجديدة ولكن أيضا بهواتف جديدة مذهلة وبأسعار معقولة تنتمي إلى الفئة المنخفضة، من بين هذه الفئة التي تم إطلاقها في عدد من الأسواق الدولية مؤخرا، هاتف شاومي POCO M6، وهاتف ريلمي Realme C67.

مقارنة بين شاومي POCO M6 وريلمي Realme C67

نظرا لوجود هذين الهاتفين في نفس النطاق السعري، فمن الصعب على المشترين الاختيار بينهما، لذلك، سنستعرض فيما يلي مقارنة بين مواصفات هاتف شاومي POCO M6، وهاتف ريلمي Realme C67، سنتعمق فيها لتقديم تحليل مفصل عن كلا من التصميم والعرض والأداء وإمكانيات الكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية، مما يمنحك نظرة شاملة للمواصفات والميزات الفريدة لكل جهاز.

 

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التصميم:

نظرا لأنها هواتف بأسعار معقولة جدا، تم تصميم POCO M6 وRealme C67 من مواد رخيصة من مادة البولي كربونات، يتميز هاتف ريلمي Realme C67 بتصميم كاميرا دائري الشكل كما أنه أنحف من منافسه تبلغ أبعاده 165.7 × 76 × 7.9 مليميتر ووزن 190 جرام، ويحتوي على شاشة أصغر قليلا وأسهل في الاستخدام بيد واحدة. 

وبالمقارنة يتميز هاتف شاومي POCO M6، بهيكل بلاستيكي، بتصميم أكثر أناقة، تبلغ أبعاده 168 × 78 × 8.1 ملميتر ويزن 195 جراما، كلا الهاتفين مقاومان للرذاذ والغبار، مع حصول C67 على شهادة IP54.

POCO M6

الشاشة:

تم تجهيز هاتف ريلمي Realme C67 بشاشة أفضل قليلا، فهو يحتوي على شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.72 بوصة، وبجودة عرض Full HD+ تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 680 شمعة في المتر المربع. 

وبالمقارنة، يأتي هاتف POCO M6 من شاومي، مزودا بشاشة من نوع IPS LCD أيضا ولكن بدقة أقل ومعدل تحديث أقل، يبلغ قياسها 6.74 بوصة، وبجودة عرض HD+ تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 600 شمعة في المتر المربع.

تم تجهيز كلا الهاتفين بقارئات بصمات الأصابع داخل الشاشة، لكن جهاز POCO يتمتع بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Corning Gorilla Glass مما يجعل الشاشة أكثر مقاومة للخدوش والكسر.

Realme C67

المعالج والذاكرة:

يعمل هذين الجهازين بمعالجات متماثلة تماما، من نوع Dimensity 6100+ والمطور من قبل شركة ميدياتك، وهو أحد أرخص معالجات 5G التي أصدرتها شركة تصنيع الرقائق التايوانية، تم تصميمه باستخدام عملية إنتاج 6 نانومتر ويتكون من مجموعة بها وحدتي معالجة مركزية Cortex A76 تعمل بتردد أقصى يبلغ 2.2 جيجاهرتز، ومجموعة بها 6 وحدات معالجة مركزية Cortex A55 تعمل بسرعة 2 جيجاهرتز، ووحدة معالجة الرسومات Mali G57 MC2. 

ولكن يفوز هاتف شاومي POCO M6، لأنه يوفر المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، ومساحة أكبر  من التخزين الداخلي بسعة تصل إلى 256 جيجابايت، التي يمكنك توسيعها باستخدام بطاقة micro SD، تعمل هذه الأجهزة بنظام Android 13 خارج الصندوق، ويتم تخصيصهم بواسطة واجهة المستخدم MIUI وRealme UI، على التوالي.

POCO M6

الكاميرا:

يحتوي هاتف ريلمي Realme C67 على قسم كاميرا أكثر إثارة للاهتمام، فهو يتميز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

في حين يحتوي هاتف شاومي POCO M6، على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، كما يحتوي على كاميرا إضافية بدقة 0.08 ميجابكسل، ويحتوي كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل.

Realme C67

البطارية:

يتم تشغيل كل من POCO M6 وRealme C67، ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ومع ذلك، فإن عمر بطارية POCO M6 أفضل لأنه يحتوي على شاشة ذات دقة أقل، على الرغم من أنهما يمتلكان نفس المعالج، من ناحية أخرى، يتم شحن هاتف ريلمي C67 بشكل أسرع بفضل الشحن السريع بقدرة 33 وات بدلا من 18 وات في هاتف شاومي.

POCO M6

السعر:

يتوفر هاتف شاومي POCO M6 في السوق الهندية، مقابل سعر حوالي 130 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف جنيه مصري)، للمتغير الأساسي بسعة 4 + 128 جيجابايت، بينما يبدأ سعر هاتف ريلمي Realme C67 من 149 دولار (أي ما يعادل 4.600 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 4 + 128 جيجابايت.

شاومي Poco M6 ريلمي Realme C67 مقارنة مقارنة موبايلات

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